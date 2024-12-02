Росіяни вже найближчим часом можуть піти штурмом на Херсон і Запоріжжя

По всій лінії фронту точаться важкі бої

Російські війська продовжують активно наступати вздовж усього Східного фронту, і українським захисникам на даний момент не вдається стримати їхній натиск.. Експерти припускають, що найближчим часом Москва почне активізуватися ще й на Півдні, а під ударом можуть опинитися Запоріжжя та Херсон.

Про це повідомляє військово-політичний оглядач "РБК-Україна" Уляна Беспалько. На її думку, розпочати штурмувати Запоріжжя війська РФ можуть вже після 5 грудня.

Наразі відомо, що для прискорення виконання завдань у Курській області, Москва перекидає туди значні ресурси з території України і накопичує там сили. Так, експерти говорять про те, що на Курщину вже відправили із Запорізької області 76-ту десантно-штурмову дивізію.

"Саме ця обставина змусила противника дещо внести корективи у свої плани щодо наступу в Запорізькій області, однак він не відмовився від них", — ідеться в матеріалі.

На думку експертів, ворожі війська можуть зробити спробу штурму Запоріжжя вже після 5 грудня. Росія може завдати удару в районі Кам'янського — П'ятихаток Запорізької області на північ, щоб підійти якомога ближче до Запоріжжя й отримати можливість обстрілювати південну частину обласного центру зі ствольної артилерії.

Окрім цього росіяни можуть уже найближчим часом розпочати наступ на Херсон, форсувавши Дніпро. Окупанти звозять у райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська.

Очевидно, що Москва поспішає захопити якомога більше українських територій у світлі можливих перемовин про потенційне завершення війни. Саме тому війська РФ готуються розпочати штурм на Херсонському та Запорізькому напрямках, щоб потім зажадати собі повністю всі території цих регіонів і зняти дискусії про контроль над цими двома областями.

"Ми знаємо про їхні наміри, але ми не знаємо точно, коли вони хочуть починати. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до тієї, що ми робили в Кринках. Шансів знову захопити Херсон у них немає. Але для них важливо зачепитися за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки, і насамперед — для розтягування нашої лінії фронту. Ми знаємо про їхні плани — і щодо Херсона, і щодо Запорізької області — і теж готуємося", — резюмують співрозмовники видання.

Нагадаємо, деякі експерти прогнозували, що Росія спробує відбити взяті під контроль Сил оборони України території Курської області. І для Кремля важливо зробити це до початку гіпотетичних переговорів за участю Дональда Трампа. Однак поки що українські війська майстерно тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що українські війська в ході операції в Курській області набувають великого досвіду. Надалі це дозволить робити подібні операції на інших територіях Росії.