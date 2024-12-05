Россияне готовятся штурмовать один из важных городов юга: Ким рассказал о подготовке ВСУ

По его мнению, это может быть отвлекающий маневр

Россияне готовятся штурмовать правый берег Днепра. Вооруженные силы Украины готовы встречать врага и реакция будет соответственной.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале. Он добавил, что владел этой информацией еще четыре месяца назад.

"Уже официально начали говорить о том, что россияне готовят штурм правого берега Днепра. Могу сказать, что эта информация у нас была четыре месяца. Мы готовились, Силы обороны, наши военные тоже все понимают. Поэтому никто никуда не собирается ехать. Наоборот, мы понимаем, что это будет. Отвлекающий маневр или нет, это неважно. Понимаем силы и средства, будем соответственно реагировать", – сказал он.

Ким добавил, что несмотря на вбросы российского ИПСО о нехватке чего-либо и чьих-то побегах, на самом деле ситуация следующая: "Всего у нас достаточно, все мы понимаем, все сложно, но все контролируемо".

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью Financial Times заявил, что Россия может готовить масштабное наступление на Херсон. Она уже подготовила 300 лодок для пересечения реки Днепр. Он добавил, что Россия также разместила одно из лучших подразделений беспилотников по реке Днепр, которая пересекает Херсон и служит линией фронта.

Издание пишет, что, по мнению украинских официальных лиц, возможное наступление на Херсон может быть частью плана России усилить давление на Киев перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Также РФ хочет ускорить достижения на поле боя и подготовиться к потенциальному наступлению через Днепр.