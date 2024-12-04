Херсон у небезпеці? FT пише про ймовірну підготовку наступу росіян на півдні

Ворог може поспішати до інавгурації президента США Дональда Трампа

Росія може готувати масштабний наступ на Херсон. Вона вже підготувала 300 човнів для перетину річки Дніпро.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Financial Times. Він додав, що Росія також розмістила одні з найкращих підрозділів безпілотників за річкою Дніпро, яка перетинає Херсон і слугує лінією фронту.

За словами Прокудіна, з протилежного від центру міста берега росіяни запускають новітні моделі безпілотників. Також окупанти вдосконалюють бойові прийоми та готують нових операторів.

Видання пише, що на думку українських офіційних осіб, можливий наступ на Херсон може бути частиною плану Росії посилити тиск на Київ перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Також РФ хоче прискорити здобутки на полі бою і підготуватися до потенційного наступу через Дніпро.

"Росія хоче розпочати ще один наступ тут", — сказав Прокудін, додавши, що російські війська зібрали 300 човнів для переправи через річку.

Крім того, речник південних сил Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів FT, що російські війська намагаються захопити річкові острови та просунутися ближче до західного берега Херсона. Нещодавно вони провели велику атаку на Козацький острів на північний схід від міста, поблизу Нової Каховки.

Зазначається, що це відбувається на тлі найбільших територіальних досягнень армії РФ з часу перших тижнів вторгнення в Україну у 2022 році. Є загроза втрати Україною стратегічних міст Покровськ, Курахове та Велика Новосілка.

"Херсон був би ще більшим призом. Це був перший обласний центр України, який був захоплений російськими військами після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, і провів дев'ять місяців під окупацією, перш ніж був звільнений в результаті останнього успішного контрнаступу України", — йдеться у статті.

З моменту російського вторгнення мільйонне населення Херсонської області скоротилося до 158 тисяч осіб. У Херсоні у 2022 році проживало 250 тисяч людей, а зараз — лише 60 тисяч.

Як повідомляв "Телеграф", вранці у неділю, 1 грудня, росіяни безпілотником вдарили по пасажирському автобусу у Херсоні. Загинули та постраждали люди.