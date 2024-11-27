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Блекаут в окупації: на захоплених територіях Запоріжжя та Херсонщини немає світла та води

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Мелітополь
Мелітополь. Фото Колаж "Телеграфу"

Окупанти заявляють, що йдуть відновлювальні роботи

Окуповані Росією частини Запорізької та Херсонської областей 27 листопада залишились без електропостачання. Окупанти називають причиною пошкодження лінії електропередачі.

Про це в Telegram написав незаконний так званий "губернатор" окупованих територій Запорізької області Євген Балицький. Він запевнив, що "роботи завершаться найближчим часом, електропостачання буде відновлено в повному обсязі".

Посібник окупантів додав, що "соціально значущі об’єкти підключені до резервних джерел живлення". Він попросив мешканців "зберігати спокій".

Місцеві пабліки пишуть, що в окупованому Мелітополі не працюють світлофори. Також вже виникли проблеми із водопостачанням.

За даними "РІА Мелітополь", проблеми у Мелітополі та навколишніх селах почалися з вечора 26 листопада. Спочатку в місті та районі зникло світло, а потім і вода у кранах.

Аналогічна ситуація і в окупованому Бердянську. Бердянці повідомляють, що у більшості мікрорайонів вже немає води та нестабільно працює зв’язок.

Немає світла і на окупованій частині Херсонщини. Посібник окупантів Володимир Сальдо повідомив, що близько п’ятої ранку 27 листопада сталося аварійне відключення на лінії електропередачі ПЛ-330 кВ "Джанкой – Мелітополь".

"Без електропостачання тимчасово залишилися 172 населених пункти в Генічеському, Новотроїцькому, Верхньорогачіцькому, Великолепетихському, Іванівському і Нижньосірогозькому муніципальних округах. Це торкнулося 137 534 осіб, а також 40 соціально значущих об’єктів, які були оперативно підключені до аварійних джерел живлення", — пише він.

Станом на 7:40 у Генічеському та Новотроїцькому районах електропостачання було відновлено. Без електрики залишаються 69 населених пунктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть і на що чекають в окупації жителі Мелітополя. Росіяни зробили все, щоб фактично відрізати регіон в інформаційному плані та створити завдяки цьому потрібний образ "нової території", де начебто все гаразд. Але при прискіпливому погляді навіть із пропагандистських історій "переглядає" реальна картина.

Теги:
#Херсонська область #Запорізька область #Електропостачання #Мелітополь #Окупація