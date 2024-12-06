Елітна нерухомість екс-генпрокурора: ЗМІ розказали про майно родини Юрія Луценка

ЗМІ виявили ознаки незаконного збагачення у колишнього генерального прокурора Юрія Луценка, проаналізувавши майно та активи, якими володіють його родина та близьке оточення. Про це йдеться у розслідуванні "Закон і бізнес".

"Юрій Луценко не має у власності ані нерухомості, ані транспортних засобів. Проте чимало активів зареєстровано на його родину та підставних осіб", — пише видання, підкреслюючи, що окремі особи не мають офіційних доходів, щоб придбати такі активи.

Зокрема, низка житлової та комерційної нерухомості зареєстрована на членів родини Луценка – дружину, тестя, невістку та сина.

Так, ексгенпрокурор фактично користується будинком площею понад 850 кв.метрів у селі Стоянка на Київщині, який належить його тестю, та квартирою понад 180 кв метрів на Печерську в Києві, оформленій на дружину.

Також родині належать: квартира площею понад 180 кв. метрів та два паркомісця на Солом’янці, кілька нежитлових приміщень у центрі столиці, будинок у місті Дубно Рівненської області, автомобілі Mercedes-Benz GLS350, Toyota Land Cruiser 200, BMW X5 та Jeep Grand Cherokee.

Окрім того, за даними ЗМІ, ще частина активів зареєстровані на номінальних і підставних власників, близьких до родини Луценків. Зокрема, на Світлану Риженко, яка разом з дружиною ексгенпрокурора працювала в Антимонопольному комітеті, на бізнесмена Гліба Загорія та підконтрольне йому ТОВ "Муррай", а також на брата невістки Сергія Волохіна.

На них у різний час були зареєстровані: 8 квартир і 2 нежитлові приміщення у центрі Києва та квартира у Ялті.

Також на підприємства, до яких має відношення родина Луценків, зареєстровані адмінбудівлі та нежитлові приміщення в Києві сумарною площею майже 5 тис. кв. метрів, центр відпочинку готельного типу із землею під Києвом і майже десяток автомобілів.

За результатами журналістського розслідування, ЗМІ планують направити запити щодо виявлених ознак незаконного збагачення до правоохоронних органів.