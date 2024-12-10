DeepState: росіяни просунулися в напрямку Покровська та зайшли на Сумщину (карта боїв)

Тривають запеклі бої

Йде 1021-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 9 грудня, до 22:00, на фронті сталося 151 бойове зіткнення. Росіяни мали просування у напрямку Покровська та у Курській області, де триває операція Сил оборони України. Крім того, за даними DeepState, вони захопили менше ніж 2 км на території Сумської області.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії (Сумська область), Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку. Також росіяни мали просування біля Плехово на Курщині.

Невелике село Олександрія розташовано у Миропільській сільській громаді Сумського району Сумської області. Населення до повномасштабної війни там становило 9 осіб. Зараз там так звана "сіра зона". З великою ймовірністю наші захисники виженуть окупантів з того невеликого клаптика Сумщини, які їм вдалося захопити.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 9 грудня, найбільше російських атак було на Покровському напрямку. Росіяни за неповну добу наступали там 51 раз. Найбільша активність окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (9 грудня, — ред.) наші воїни ліквідували 139 та поранили 218 окупантів. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено артилерійську систему", — поінформували у Генштабі.

На Курахівському напрямку на момент виходу зведення нараховувалося 37 бойових зіткнень. Бої тривали в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку росіяни провели 27 атак. Влни намагалися просунутися в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного.

Як повідомляв "Телеграф", речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що росіяни намагаються тиснути на українські позиції на Торецькому напрямку. За її словами, зараз неможливо сказати точно, яка частина міста захоплена росіянами, а яка контролюється Силами оборони України, оскільки в місті точаться запеклі бої.