Знову пусті обіцянки? В США пропонують Україні "бонуси" у разі зниження мобілізаційного віку до 18 років

Щоправда, незрозуміло, як буде реалізовано таке екіпірування та навчання нових підрозділів ЗСУ

США обіцяють навчити та екіпірувати усіх майбутніх новобранців, яких мобілізує Україна. Але тільки у тому випадку, якщо Київ знизить мобілізаційний вік до 18 років.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 9 грудня 2024 року. Міллер заявив, що Вашингтон нібито зробить це, якщо Київ піде назустріч у питанні зниження мобілізаційного віку.

"Зрештою, рішення про склад ЗСУ мають приймати українці. Але ми ясно дали зрозуміти — якщо вони нададуть додаткові сили для участі в боях, ми та наші союзники будемо готові екіпірувати та навчити ці сили", – заявив він.

Щоправда, незрозуміло, як буде реалізовано таке екіпірування та навчання, враховуючи те, що адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена залишилося приймати рішення трохи більше, ніж місяць. А нова адміністрація Дональда Трампа поки що не виглядає налаштованою на посилення допомоги України. У випадку ж, якщо Вашингтон покладе проблему екіпірування та навчання українських новобранців на плечі європейських країн – то це робиться й зараз і тоді взагалі незрозуміло, до чого тут США та що отримає Україна, якщо вирішить піти на цей невимовно непопулярний крок.

Раніше "Телеграф" писав, що США неодноразово закликали знизити мобілізаційний вік в Україні. А у Зеленського відповіли, що ми не можемо озброїти як слід навіть солдатів, які вже є, оскільки партнери сильно зволікають із постачаннями озброєння.

Попри це, в США вперто продовжують довбати цю тему. Так, генерал армії США Бен Годжес нещодавно заявив, що Україні варто замислитися над зниженням мобілізаційного віку, а також залучати до участі у війні молоді, біженців та жінок. Те ж саме заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен – за його словами, Україні потрібно ухвалити складне рішення щодо зниження мобілізаційного віку для відбиття російської агресії.