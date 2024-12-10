"Збереження життів, а не зброї на складах": Зеленський жорстко відреагував на вимоги знизити мобілізаційний вік

Зеленський зазначив, що Україна не буде компенсувати брак обладнання, озброєння та підготовки кров'ю молодих солдатів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде знижувати мобілізаційний вік, як того вимагають США. Він порадив партнерам зосередитися на постачанні озброєння Україні, а не на закликах до зміни віку мобілізації.

Про це він написав у своєму Twitter. Зеленський зазначив, що зараз потрібно зосередитися на підготовці та забезпеченні наявних бригад, а не компенсувати брак озброєння та спорядження кров'ю української молоді.

"У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", – написав президент.

Раніше "Телеграф" писав, що США неодноразово закликали знизити мобілізаційний вік в Україні. А у Зеленського відповіли, що ми не можемо озброїти як слід навіть солдатів, які вже є, оскільки партнери сильно зволікають із постачаннями озброєння.

Попри це, в США вперто продовжують довбати цю тему. Так, генерал армії США Бен Годжес нещодавно заявив, що Україні варто замислитися над зниженням мобілізаційного віку, а також залучати до участі у війні молоді, біженців та жінок. Те ж саме заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен – за його словами, Україні потрібно ухвалити складне рішення щодо зниження мобілізаційного віку для відбиття російської агресії.