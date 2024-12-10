Росіяни знайшли чергову лазівку в санкціях та купують мікрочіпи в США: в ЗМІ повідомили деталі

Тільки один з контрабандистів за рік обробив 4000 замовлень з РФ на 6 млн доларів США

Росія знайшла чергову лазівку, яка дозволяє їй отримувати американську електроніку для своєї військової промисловості. Постачальники російського військово-промислового комплексу зуміли налагодити схему, яка дозволила закуповувати мікросхеми безпосередньо в США.

Про це сказано у розслідуванні інформаційного агентства Bloomberg. Зазначається, що російські постачальники знайшли спосіб замовляти мікроелектроніку для ВПК у американської компанії Texas Instruments.

Згідно з даними, яке зібрало та вивчило видання, низка російських дистриб'юторів впровадила на свої торгові платформи інформацію з офіційного інтернет-магазину Texas Instruments (TI). Розділи мають назву TI Store та дозволяють отримувати клієнтам з РФ інформацію про наявність потрібних мікросхем та ціни на них, а також розміщувати замовлення, які потім виконуються та доставляються через мережу компаній за межами Росії.

Видання виявило два сайти для розміщення більшості замовлень – getchips.ru та altchips.ru. Обидва сайти заблоковані на території США та країн Європи, проте у Росії вони доступні. Асортимент продукції TI там повністю збігається з асортиментом офіційного магазину компанії. Це означає, підкреслюють журналісти, що російські дистриб'ютори в той чи інший спосіб змогли отримати доступ до фірмового інтерфейсу прикладного програмування API – що дозволяє програмам взаємодіяти та обмінюватися даними.

Кількість замовлень чимала: один з дистриб'юторів-порушників протягом року, з серпня 2023 по серпень 2024, обробив понад 4000 замовлень на сотні тисяч виробів компанії Texas Instruments на загальну суму в 6 млн доларів США. Щонайменше 4 млн доларів з них витратили на придбання мікросхем для російського ВПК. До Росії придбані товари потрапили через Гонконг та інші транзитні місця. Тільки 287 замовлень з 4000 були скасовані, що може свідчити, що дистриб'ютор, можливо, не зміг виконати деякі заявки.

При цьому на товари Texas Instruments націнка встановлена у розмірі 40% від ціни виробника. Джерела видання сказали, що ця надбавка спрямована на покриття витрат, які пов'язані з налагодженням логістики та проведенням оплат виробнику.

Як повідомлялося раніше, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Вікторія Вишневська раніше розповіла "Телеграфу", що у російських дронах та ракетах від 60 до 80% компонентів виробництва США.

Як повідомлялось, США спробували притиснути контрабанду та зупинити потік компонентів для ракет до РФ. Наприкінці серпня цього року міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів, яких звинуватили у підтримці війни проти України. У списку було не менше 12 гонконгських компаній. Проте коріння зла американський уряд випалювати не побажав: на адресу компаній з США врешті не пролунало жодного обвинувачення.