DeepState: россияне продвинулись в направлении Покровска и зашли на Сумщину (карта боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Идет 1021-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 9 декабря, до 22:00, на фронте произошло 151 боевое столкновение. Россияне имели продвижение в направлении Покровска и Курской области, где идет операция Сил обороны Украины. Кроме того, по данным DeepState, они захватили менее 2 км на территории Сумской области.

По данным портала DeepState, враг продвинулся у Новоеленовки, Вознесенки, Александрии (Сумская область), Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцевке, Новотроицком и Шевченко. Также у россиян было продвижение возле Плехово на Курщине.

Небольшое село Александрия находится в Миропольской сельской громаде Сумского района Сумской области. Население до полномасштабной войны там составляло 9 человек. Теперь там так называемая "серая зона". С большой вероятностью наши защитники выгонят оккупантов из того небольшого клочка Сумщины, который им удалось захватить.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 9 декабря, больше всего российских атак было на Покровском направлении. Россияне за неполные сутки наступали там 51 раз. Наибольшая активность окупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

"По предварительным подсчетам, сегодня (9 декабря, — ред.) наши воины ликвидировали 139 и ранили 218 оккупантов. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, также повреждена артиллерийская система", — проинформировали в Генштабе.

На Кураховском направлении к моменту выхода сводки насчитывалось 37 боевых столкновений. Бои продолжались в районах Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово.

На Времивском направлении россияне провели 27 атак. Они пытались продвинуться в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного.

Как сообщал "Телеграф", спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что россияне пытаются давить на украинские позиции на Торецком направлении. По ее словам, сейчас невозможно сказать точно, какая часть города захвачена россиянами, а какая контролируется Силами обороны Украины, поскольку в городе ведутся ожесточенные бои.