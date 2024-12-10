Мільйон військовозобов'язаних поза реєстрами. Чому не варто тягнути з відстрочкою, якщо є підстави для неї

Здебільшого оформити відстрочку можна лише до початку мобілізації

Попри те, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні діють певні правила, які дозволяють деяким чоловікам відстрочити мобілізацію, тисячі українців досі не розуміють, як ними скористатися. Юристи констатують: питання відстрочки залишається одним з найактуальніших серед військовозобов’язаних.

Нагадаємо, відстрочка від мобілізації є законним правом певних категорій громадян тимчасово уникнути призову до Збройних сил. Вона надається за певних обставин, таких як: утримання трьох і більше дітей, догляд за людьми з інвалідністю, стан здоров’я та на інших підставах, передбачених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Чому краще оформити документи на відстрочку, а не чекати "допоки не чіпають"? Які підводні камені чекають на тих, хто зволікає? Кому варто переживати, а кому — ні?

Про це "Телеграф" розпитав адвоката Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Романа Лихачова.

"На тебе чекає повістка саме в той момент, коли чинна відстрочка вже втратила силу"

Як повідомляє Financial Times, восени 2024 року в Україні приблизно мільйон чоловіків свідомо уникали потрапляння до офіційних реєстрів.. Попри те, що деякі з них мають законні підстави для отримання відстрочки, вони свідомо обирають перебувати "в повітрі".

— Річ у тому, що спочатку потрібно пройти військово-лікарську комісію для отримання відстрочки, потім можуть відмовити у видачі дубліката заяви та не ставити штамп про дату прийняття документів. Процес затягується до кількох тижнів, тоді як загальна мобілізація триває щодня. І в підсумку на тебе чекає повістка саме в той момент, коли чинна відстрочка вже втратила силу, а нова ще не оформлена, — поділився з "Телеграфом" на анонімних умовах один із військовозобов'язаних.

Ключове розуміння, однак, має полягати в наступному: рішення не оформлювати відстрочку означає прийняття можливості мобілізації вже без опції потім звільнитися з військової служби.

Річ у тому, що здебільшого оформити відстрочку можна лише до початку мобілізації. А з моменту мобілізації чоловік перестає бути військовозобов’язаним (стає військовослужбовцем), і можливості реалізувати право на відстрочку більше немає.

— Перше, що стосується відстрочки — якщо людина має підстави для її отримання і хоче нею скористатися, вона повинна подати відповідні документи до ТЦК. Після подачі документів вона виконала свій обов'язок, тобто подала заяву, — пояснює "Телеграфу" адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов.

Зрештою, на думку юриста, необхідність поновлення відстрочки кожні три місяці є не завжди виправданою і не дає реальних результатів, окрім черг у військкоматах.

— Наприклад, якщо людина є студентом, то навіщо щоквартально продовжувати відстрочку? Те ж саме стосується й осіб з інвалідністю. Всі знають про черги у військкоматах, і через це люди часто не можуть подати заяву вчасно, — відзначає Лихачов.

"Перевірка підстав на відстрочку — обов’язок ТЦК"

Насправді відповідно до закону, люди, що мають підстави для відстрочки від мобілізації за статтею 23, не можуть бути призвані на службу, а лише за власним бажанням — за контрактом. Перевірка цих підстав покладається на територіальні центри комплектування (ТЦК). Вони повинні перевіряти дані через державні реєстри, до яких їм надано доступ.

— Це їхній обов'язок. І, до речі, є судова практика, яка це підтверджує. Один із випадків — мобілізований студент, якого після півтора року судових засідань звільнили, а ТЦК присудили сплатити 50 тисяч гривень моральної шкоди, — говорить він.

У цьому випадку суд і всі інстанції визнали, що, оскільки студент подав документи, які підтверджували його статус, ТЦК мав перевірити ці дані. Тим паче людина заявила, що хоче мати законну відстрочку.

— Якщо особа подала документи, які підтверджують її інвалідність, а ТЦК все одно провів мобілізацію, то в такому випадку дії ТЦК теж будуть неправомірними, оскільки люди з інвалідністю можуть служити лише за контрактом, — вказує на особливості кожного випадку адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини.

Які категорії військовозобов'язаних не матимуть сенсу судитися з ТЦК?

Водночас є категорії громадян, які мають право на відстрочку, але вже не зможуть звільнитися з військової служби після мобілізації. Для них це таки проблема.

— Це може бути єдиний син батька з інвалідністю II групи, який не потребує постійного догляду. Або чоловік із дружиною з інвалідністю, яка не має права на постійний догляд. А також син, який здійснює постійний догляд за батьком без інвалідності тощо, — наводить приклади адвокатка Дар'я Тарасенко.

Для таких категорій неоформлена вчасно відстрочка має відповідні наслідки.

— Також якщо у людини є дитина з інвалідністю — це є підставою для відстрочки (оформленої до мобілізації — Авт.), але не для звільнення з армії вже потім. Тому буває, що людина не встигла подати заяву щодо дитини з інвалідністю і її мобілізували. Потім вона намагається звільнитися, але підстав для звільнення немає. Тому я завжди раджу людям оформлювати відстрочку своєчасно, якщо є підстави для цього і людина хоче ними скористатися, а не чекати останнього моменту, — говорить адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов.

"Мобілізують попри підстави для відстрочки"

Зрештою, трапляються випадки, коли військовозобов'язаних осіб затримують просто на вулиці або під час того, як вони самі прийшли до ТЦК, аби подати заяву на відстрочку, але їх одразу мобілізують.

— Таких випадків насправді чимало. Іноді людина оформлює відстрочку, вона є в "Резерв+" та в системі "Оберіг", все здається в порядку, але все одно її мобілізують. Проте найчастіше це трапляється, якщо особа подала відстрочку, але не надала відповідні документи до ТЦК, — пояснює Роман Лихачов.

Він наводить приклад з власної практики.

— Вчитель з Харківщини отримав відстрочку, але не зміг подати документи, оскільки термін відстрочки закінчився на початку листопада. Він намагався двічі потрапити до військкомату, але марно. В результаті, попри наявність підстав для відстрочки, його мобілізували після того, як він пройшов медичну комісію за годину, — пояснює юрист.

Як діяти в таких ситуаціях?

Адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов рекомендує в першу чергу подавати документи через пошту або електронну пошту в військкомат, якщо неможливо записатися через електронну чергу. Це дозволить зафіксувати факт подачі заяви на розгляд комісії.

У такому разі є сенс звертатися до суду, якщо мобілізація була здійснена без урахування поданої заяви.

— Зазвичай представники ТЦК у суді стверджують, що не були поінформовані про підстави для відстрочки та не отримували заяву від особи. Тому важливо мати докази того, що заяву було подано належним чином. Фактично, процес подачі документів на продовження відстрочки є аналогічним до подання заяви на отримання відстрочки, — відзначає юрист.

Зрештою, якщо людина має право на відстрочку, наприклад, як батько трьох і більше дітей, то для ТЦК це часто є підставою для того, щоб не мобілізувати таку особу. Оскільки вона може наступного дня звільнитися зі служби.

— У мене навіть є випадок, коли людину мобілізували, і після одного дня служби звільнили через наявність відстрочки. Однак, якщо підстав для відстрочки немає, людина повинна розуміти, що рано чи пізно її мобілізують, — говорить Роман Лихачов.