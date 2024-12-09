Чи беруть в армію чоловіків з третьою групою інвалідності

Юристи пояснили, кому не потрібно проходити повторний медогляд

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак деякі громадяни не підлягають призову за станом здоров'я.

Зокрема не мобілізують людей з інвалідністю. Про це детальніше розповіли юристи адвокатського об’єднання "Бачинський і партнери".

Юристи пояснюють, що мобілізація осіб з III групою інвалідності, як і з I чи II групою, можлива лише за власним бажанням. Такі громадяни звільняються від обов’язкової військової служби, однак можуть укласти контракт для добровільного вступу до лав Збройних сил України.

Також правознавці розповіли, хто не зобов’язаний проходити повторну медичну комісію:

особи, яким інвалідність II і III груп було встановлено в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності,

особи, яким інвалідність встановили також/або за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту України,

особи, яким інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів),

особи, у яких були виявлені онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення або психічні розлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв’язку з інвалідністю з дитинства.

Зазначимо, що III група інвалідності встановлюється у разі наявності стійких, помірних функціональних порушень організму, спричинених хворобами, наслідками травм чи вродженими дефектами. Ці порушення частково обмежують життєдіяльність і працездатність людини, потребуючи соціальної допомоги та захисту.

Нагадуємо, що згідно з пунктом 21 Правил перетину кордону, чоловіки з інвалідністю І, II або III групи мають право виїзду з України під час воєнного стану.

Для цього їм необхідно підтвердити свій статус відповідними документами. Зокрема, чоловік повинен мати при собі довідку про інвалідність.

Прикордонники можуть попросити документи, що підтверджують наявність інвалідності, а також документи, які свідчать про зняття з військового обліку. Це можуть бути довідки з військово-лікарської комісії, відмітки у військовому квитку або інші офіційні документи.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо прийшла повістка, а ви маєте право на відстрочку. Важливо зібрати всі документи, які підтверджують право.