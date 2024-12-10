За яких умов можна знятися з військового обліку

Після 25 років чоловіки стають військовозобов’язаними

В Україні громадяни від 17 до 60 років мають стояти на військовому обліку. До 25 років хлопці мають статус призовників, а після стають військовозобов'язаними, і підлягають мобілізації.

Є випадки, коли громадян знімають або виключають з обліку, ці поняття мають різне значення. Зняття з обліку є тимчасовим, пише Українська правда.

При цьому чоловік залишається призовником чи військовозобов’язаним і має виконувати обов’язки, такі як оновлення даних, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та повідомлення про зміну місця проживання.

Призовників знімають з обліку у таких випадках:

досягли 25-річного віку;

пройшли базову військову підготовку;

їх звільнили від проходження базової військової підготовки через непридатність за станом здоров’я;

переїхали в іншу область, район чи громаду і для цього потрібно стати на військовий облік в іншому районному (міському) ТЦК та СП;

їх прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

отримали звання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;

їх направили на альтернативну (невійськову) службу;

їх направили до установ виконання покарань (ув'язнили).

Військовозобов’язаних знімають з обліку за таких обставин:

якщо переїхали в інший регіон;

якщо призвали чи прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

якщо зарахували до військового оперативного резерву;

якщо прийняли на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;

якщо направили до установ виконання покарань (ув'язнили);

в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки, розвідувальних органів.

Для зняття з обліку необхідно особисто звернутися до ТЦК та СП та надати:

письмову заяву з підставами для зняття;

паспорт;

військово-обліковий документ (приписне чи військовий квиток);

документи, що підтверджують причину зняття з обліку.

Відмітка про зняття вноситься у військово-обліковий документ. Протягом семи днів чоловік повинен знову стати на облік в іншому ТЦК.

У період воєнного стану змінювати місце проживання можна лише після повідомлення ТЦК. Якщо чоловік вступає до лав Національної поліції, Державної служби спецзв’язку чи органів цивільного захисту, він зобов’язаний стати на облік у цих органах.

Нагадуємо, що за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна чоловіку за кордоном стати на військовий облік. Юристи пояснили, які є нюанси.