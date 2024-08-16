Як часто потрібно оновлювати відстрочку: роз'яснення адвокатки

Відстрочка — не вічна та не продовжується автоматично

Деякі категорії українців мають право на відстрочку від служби в армії. Однак один раз отримавши відстрочку її постійно потрібно продовжувати.

На цьому наголосила адвокатка Марія Поліщук в коментарі "Київ24". Причина потреби постійного оновлення — термін, на який надається відстрочка. Вона розрахована на строк мобілізації — 90 днів, тож після продовження цього терміну, треба оновити і відстрочку. Автоматичного продовження не передбачено.

Для того, щоб отримати відстрочку потрібно не тільки мати на неї право, а й оновлювати свої військово-облікові документи вчасно. Зазначимо, що питання автоматичної відстрочки деяким категоріям чоловіків, серед яких багатодітні батьки тощо, розглядається для реалізації у додатку "Резерв+".

Раніше адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН зазначала, що отримати відстрочку можна в будь-який момент, терміну для цього не встановлено. Проте потрібно це зробити до початку військової служби. При ухваленні рішення про надання чи не надання відстрочки, військовозобов'язаного не направляють на ВЛК. Заброньовані працівники також мають стати на спеціальний облік в ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як заброньований працівник може виїхати за кордон. Для цього потрібні певні документи.