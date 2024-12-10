Миллион военнообязанных вне реестров. Почему не стоит тянуть с отсрочкой, если есть основания для нее

В основном оформить отсрочку можно только до начала мобилизации

Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения в Украине действуют определенные правила, позволяющие некоторым мужчинам отсрочить мобилизацию, тысячи украинцев до сих пор не понимают, как ими воспользоваться. Юристы констатируют: вопрос отсрочки остается одним из самых актуальных среди военнообязанных.

Напомним, что отсрочка от мобилизации – это законное право отдельных категорий граждан временно уклониться от призыва в Вооруженные силы. Она предоставляется при определенных обстоятельствах, таких как: содержание трех и более детей, уход за инвалидами, состояние здоровья и по другим основаниям, предусмотренным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Почему лучше оформить документы на отсрочку, а не ждать "пока не трогают"? Какие подводные камни ждут тех, кто медлит? Кому следует переживать, а кому нет?

Об этом "Телеграф" расспросил адвоката Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Романа Лихачева.

"Повестка ждет именно в тот момент, когда действующая отсрочка уже потеряла силу"

Как сообщает Financial Times, осенью 2024 года в Украине примерно миллион мужчин сознательно избегали попадания в официальные реестры. Несмотря на то, что некоторые из них имеют законные основания для получения отсрочки, они сознательно выбирают оставаться "в воздухе".

— Дело в том, что сначала нужно пройти военно-врачебную комиссию для получения отсрочки, потом могут отказать в выдаче дубликата заявления и не ставить штамп о дате принятия документов. Процесс затягивается до нескольких недель, в то время как общая мобилизация продолжается каждый день. И в итоге тебя ожидает повестка именно в тот момент, когда действующая отсрочка уже потеряла силу, а новая еще не оформлена, — поделился с "Телеграфом" на анонимных условиях один из военнообязанных.

Ключевое понимание, однако, должно состоять в следующем: решение не оформлять отсрочку означает принятие возможности мобилизации уже без опции затем уволиться с военной службы.

Дело в том, что в большинстве случаев отсрочка может быть оформлена только до начала мобилизации. А с момента мобилизации мужчина перестает быть военнообязанным (становится военнослужащим), и больше нет возможности реализовать право на отсрочку.

— Первое, что касается отсрочки — если человек имеет основания для его получения и хочет им воспользоваться, он должен подать соответствующие документы в ТЦК. После подачи документов он выполнил свой долг, то есть подал заявление, — объясняет "Телеграфу" адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

В конце концов, по мнению юриста, необходимость возобновления отсрочки каждые три месяца не всегда оправдана и не дает реальных результатов, кроме очередей в военкоматах.

— Например, если человек — студент, зачем продлевать отсрочку каждый квартал? То же самое относится и к лицам с ограниченными возможностями. Все знают об очередях в военкоматах, и из-за этого люди часто не могут подать заявление вовремя, — отмечает Лихачев.

"Проверка оснований на отсрочку – обязанность ТЦК"

На самом деле, согласно закону, люди, имеющие основания для отсрочки от мобилизации по статье 23, не могут быть призваны на службу, а только по собственному желанию — по контракту. Проверка этих оснований возлагается на территориальные центры комплектования (ТЦК). Они должны проверять данные через государственные реестры, к которым им предоставлен доступ.

– Это их обязанность. И, кстати, есть судебная практика, подтверждающая это. Один из случаев — мобилизованный студент, которого после полутора лет судебных заседаний освободили, а ТЦК присудили выплатить 50 тысяч гривен морального ущерба, — говорит он.

В этом случае суд и все инстанции признали, что поскольку студент подал документы, подтверждающие его статус, ТЦК должен был проверить эти данные. Тем более, человек заявил, что хочет иметь законную отсрочку.

— Если лицо подало документы, подтверждающие его инвалидность, а ТЦК все равно провел мобилизацию, то в таком случае действия ТЦК тоже будут неправомерными, поскольку люди с инвалидностью могут служить только по контракту, — указывает на особенности каждого случая адвокат Приемные Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Какие категории военнообязанных не будут иметь смысла судиться с ТЦК?

При этом есть категории граждан, которые имеют право на отсрочку, но уже не смогут уволиться с военной службы после мобилизации. Для них это до сих пор проблема.

— Это может быть единственный сын отца с инвалидностью II группы, не требующий постоянного ухода. Или муж с женой с инвалидностью, не имеющей права на постоянный уход. А также сын, который осуществляет постоянный уход за отцом без инвалидности и тому подобное, — приводит примеры адвокатка Дарья Тарасенко.

Для таких категорий неоформленная в срок отсрочка имеет соответствующие последствия.

— Также если у человека есть ребенок с инвалидностью — это основание для отсрочки (оформленной к мобилизации — Авт.), но не для увольнения из армии уже потом. Поэтому бывает, что человек не успел подать заявление по отношению к ребенку с инвалидностью и его мобилизовали. Затем он пытается уволиться, но оснований для увольнения нет. Поэтому я всегда советую людям оформлять отсрочку вовремя, если есть основания для этого и человек хочет ими воспользоваться, а не ждать последнего момента, — говорит адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

"Мобилизуют несмотря на основания для отсрочки"

В конце концов, бывают случаи, когда военнообязанных задерживают прямо на улице или во время того, как они сами пришли в ТЦК, чтобы подать заявление на отсрочку, но их сразу мобилизуют.

— Таких случаев действительно немало. Иногда человек оформляет отсрочку, он есть в "Резерв+" и в системе "Оберег", все кажется в порядке, но все равно его мобилизуют. Однако чаще всего это случается, если человек подал отсрочку, но не предоставил соответствующие документы в ТЦК, — объясняет Роман Лихачев.

Он приводит пример из своей практики.

— Учитель из Харьковской области получил отсрочку, но не смог подать документы, поскольку срок отсрочки истек в начале ноября. Он пытался дважды попасть в военкомат, но тщетно. В результате, несмотря на наличие оснований для отсрочки, его мобилизовали после того, как он прошел медицинскую комиссию через час, — объясняет юрист.

Как поступать в таких ситуациях?

Адвокат Приемные Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев рекомендует в первую очередь подавать документы через почту или электронную почту в военкомат, если невозможно записаться через электронную очередь. Это позволит зафиксировать факт подачи заявления на рассмотрение комиссии.

В таком случае есть смысл обращаться в суд, если мобилизация была осуществлена без учета поданного заявления.

— Обычно представители ТЦК в суде утверждают, что не были информированы об основаниях отсрочки и не получали заявление от лица. Поэтому важно иметь доказательства того, что заявление было подано должным образом. Фактически процесс подачи документов на продление отсрочки аналогичен подаче заявления на получение отсрочки, — отмечает юрист.

В конце концов, если человек имеет право на отсрочку, например, как отец трех и более детей, то для ТЦК это часто является основанием для того, чтобы не мобилизовать такого человека.

— У меня даже есть случай, когда человека мобилизовали, и после одного дня службы освободили из-за отсрочки. Однако если оснований для отсрочки нет, человек должен понимать, что рано или поздно его мобилизуют, — говорит Роман Лихачев.