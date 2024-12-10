Хто має перевіряти підстави для відстрочки від мобілізації. Пояснення юриста

В Українській Гельсінській спілці навели характерні приклади з оформлення відстрочки

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи, які мають підстави для відстрочки від мобілізації за статтею 23, не можуть бути призвані на службу, а лише за власним бажанням — за контрактом. Тож перевірка цих підстав покладається на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК).

Про це "Телеграфу" розповів адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов. Він пояснив, що саме ТЦК повинні перевіряти дані через державні реєстри, до яких їм надано доступ.

Більше читайте у публікації: "Мільйон військовозобов'язаних поза реєстрами. Чому не варто тягнути з відстрочкою, якщо є підстави для неї".

— Це їхній обов'язок. І, до речі, є судова практика, яка це підтверджує. Один із випадків — мобілізований студент, якого після півтора року судових засідань звільнили, а ТЦК присудили сплатити 50 тисяч гривень моральної шкоди, — говорить він.

У цьому випадку суд і всі інстанції визнали, що, оскільки студент подав документи, які підтверджували його статус, ТЦК мав перевірити ці дані. Тим паче людина заявила, що хоче мати законну відстрочку.

— Якщо особа подала документи, які підтверджують її інвалідність, а ТЦК все одно провів мобілізацію, то в такому випадку дії ТЦК теж будуть неправомірними, оскільки люди з інвалідністю можуть служити лише за контрактом, — вказує на особливості кожного випадку адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як краще оформити відстрочку від мобілізації — онлайн чи в ТЦК.