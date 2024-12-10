Рус

Хто має перевіряти підстави для відстрочки від мобілізації. Пояснення юриста

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
ТЦК повинні мати доступ до всіх державних реєстрів Новина оновлена 10 грудня 2024, 16:57
ТЦК повинні мати доступ до всіх державних реєстрів. Фото Черкаський ТЦК

В Українській Гельсінській спілці навели характерні приклади з оформлення відстрочки

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи, які мають підстави для відстрочки від мобілізації за статтею 23, не можуть бути призвані на службу, а лише за власним бажанням — за контрактом. Тож перевірка цих підстав покладається на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК).

Про це "Телеграфу" розповів адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов. Він пояснив, що саме ТЦК повинні перевіряти дані через державні реєстри, до яких їм надано доступ.

Більше читайте у публікації: "Мільйон військовозобов'язаних поза реєстрами. Чому не варто тягнути з відстрочкою, якщо є підстави для неї".

— Це їхній обов'язок. І, до речі, є судова практика, яка це підтверджує. Один із випадків — мобілізований студент, якого після півтора року судових засідань звільнили, а ТЦК присудили сплатити 50 тисяч гривень моральної шкоди, — говорить він.

У цьому випадку суд і всі інстанції визнали, що, оскільки студент подав документи, які підтверджували його статус, ТЦК мав перевірити ці дані. Тим паче людина заявила, що хоче мати законну відстрочку.

— Якщо особа подала документи, які підтверджують її інвалідність, а ТЦК все одно провів мобілізацію, то в такому випадку дії ТЦК теж будуть неправомірними, оскільки люди з інвалідністю можуть служити лише за контрактом, — вказує на особливості кожного випадку адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як краще оформити відстрочку від мобілізації — онлайн чи в ТЦК.

Теги:
#Мобілізація #Українська Гельсінська спілка #Роман Лихачов #ТЦК #Відстрочка від мобілізації