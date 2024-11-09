Відстрочка від мобілізації тепер у смартфоні: як це працює і хто може оформити

Можливість для багатодітних батьків нині проходить тестування

Відтепер українці можуть оформити відстрочку від мобілізації не виходячи з дому – просто через свій телефон. Нова функція запрацювала у застосунку "Резерв+".

Про це повідомили у Міноборони України. Оновлена версія застосунку вже доступна в AppStore та PlayMarket.

"Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм розв'язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

На першому етапі онлайн-відстрочку зможуть отримати дві групи людей:

люди з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення;

студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються послідовно (наприклад, після бакалаврату йдуть на магістратуру).

Крім того, скоро таку можливість отримають і багатодітні батьки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі – зараз ця функція проходить тестування.

Як це працює? Все просто: заходите в додаток Резерв+ і подаєте запит. Система автоматично перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так – статус з'явиться у вашому електронному військовому квитку.

"Ці нові цифрові послуги для військовозобовʼязаних підкреслюють силу нашої співпраці з Міністерством оборони України, Європейським Союзом та іншими ключовими партнерами. Академія електронного управління пишається можливістю підтримати цифрову трансформацію України, яка безпосередньо впливає як на менеджмент армії, так і на життя багатьох українців", — зазначив Ханнес Асток, голова правління Академії електронного урядування.

Важливо знати, що люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти – до кінця воєнного стану і мобілізації.

"Це тільки початок. Ми працюємо над тим, щоб зробити онлайн-відстрочки доступними й для інших категорій громадян", – заявив Олексій Дорогань з Офісу ефективного регулювання BRDO.

Над впровадженням сервісу працювали одразу кілька міністерств – оборони, освіти, соціальної політики та юстиції, а також Пенсійний фонд. Проєкт реалізували за підтримки Європейського Союзу та естонської Академії електронного управління.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні з 10 листопада продовжується термін загальної мобілізації. Тим, хто отримує відстрочку від призову потрібно її продовжувати.