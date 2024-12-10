Кто должен проверять основания на отсрочку от мобилизации. Объяснение юриста

В Украинском Хельсинкском союзе привели характерные примеры по оформлению отсрочки

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица, имеющие основания для отсрочки от мобилизации по статье 23, не могут быть призваны на службу, а только по собственному желанию по контракту. Поэтому проверка этих оснований возлагается на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом "Телеграфу" рассказал адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев. Он объяснил, что именно ТЦК должны проверять данные через государственные реестры, к которым им предоставлен доступ.

Больше читайте в публикации: "Миллион военнообязанных вне реестров. Почему не стоит тянуть с отсрочкой, если есть основания для нее".

— Это их обязанность. И, кстати, есть судебная практика, подтверждающая это. Один из случаев — мобилизованный студент, которого после полутора лет судебных заседаний уволили, а ТЦК присудили выплатить 50 тысяч гривен морального ущерба, — говорит он.

В этом случае суд и все инстанции признали, что поскольку студент подал документы, подтверждающие его статус, ТЦК должен был проверить эти данные. Тем более, человек заявил, что хочет иметь законную отсрочку.

— Если лицо подало документы, подтверждающие его инвалидность, а ТЦК все равно провел мобилизацию, то в таком случае действия ТЦК тоже будут неправомерными, поскольку люди с инвалидностью могут служить только по контракту, — указывает на особенности каждого случая адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Напомним, "Телеграф" писал, как лучше оформить отсрочку от мобилизации — онлайн или в ТЦК.