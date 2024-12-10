Не тільки збільшення тривожності: які нові тренди зʼявились у поведінці українців

Серед громадян знизилася мотивація до саморозвитку

Останнім часом у поведінці українців спостерігаються нові тенденції. Серед них можна виділити 10 основних трендів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів маркетолог, президент IMB Academy Жанн Смотрич. За його словами, відповідні результати дослідження Publicis Groupe Ukraine були представлені на конференції Trrrends 2025.

1. Зростання споживання новин через соціальні мережі. Смотрич пояснив, що українці активно шукають новини в соціальних мережах, зокрема в Telegram, що стало основним каналом для отримання інформації. Це споживання новин залишається на високому рівні, особливо серед старшої аудиторії.

2. Збільшення тривожності та стресу. За його словами, близько 37% українців відчувають тривожність, причому молодь (16-24 роки) є найбільш тривожною групою. На думку експерта, це пов'язано з постійним стресом через військові дії та інші соціальні фактори.

3. Зниження мотивації до саморозвитку. Смотрич зазначає, що через високий рівень стресу і тривожності українці стали менш готовими ставити перед собою складні завдання і виклики. Це особливо помітно серед молоді, яка раніше була відкритою до нових можливостей.

4. Зростання соціально відповідальної поведінки. За його словами, українці очікують від брендів активної підтримки благодійних ініціатив та соціальної відповідальності. 45% респондентів вважають важливим, щоб бренди підтримували ЗСУ та волонтерів.

5. Підвищення уваги до ментального здоров'я. Експерт наголосив, що в Україні зростає усвідомлення важливості ментального здоров'я, хоча лише 18% людей готові відкрито говорити про свої проблеми. Він зазначив, що це свідчить про потребу в підтримці та ресурсах для покращення психічного стану.

6. Зменшення ризикованості у прийнятті рішень. Смотрич пояснив, що через загальне відчуття невизначеності українці стали більш обережними у прийнятті рішень, витрачаючи більше часу на роздуми перед важливими кроками

7. Стабільна активність у донатах. Він наголосив, що кількість людей, які регулярно роблять донати на благодійність, залишається стабільною. За словами експерта, всупереч економічним труднощам 40% українців продовжують підтримувати волонтерів і ЗСУ.

8. Очікування від брендів адаптації до потреб споживачів. Смотрич зазначив, що споживачі хочуть, щоб бренди враховували їхні думки та потреби, адаптуючи свої продукти й послуги відповідно до змін у суспільстві. За його словами, українці активно підтримують бренди які регулярно донатять та вказують на це.

9. Зростання інклюзивності в суспільстві. Експерт звернув увагу, що українці все більше звертають увагу на інклюзивність у різних сферах життя, включаючи роботу та соціальні ініціативи, а це стає важливим аспектом для багатьох брендів.

10. Підвищення вимог до якості продуктів і послуг. За його словами, якість товарів і сервісів залишається пріоритетом для українців, які стають більш вибагливими у виборі брендів. 65% респондентів готові рекомендувати бренд за високу якість продукції.

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