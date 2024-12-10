Не только увеличение тревожности: какие новые тренды появились в поведении украинцев

Среди граждан снизилась мотивация к саморазвитию

В последнее время в поведении украинцев наблюдаются новые тенденции. Среди них можно выделить 10 основных трендов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал маркетолог, президент IMB Academy Жанн Смотрич. По его словам, соответствующие результаты исследования Publicis Groupe Ukraine были представлены на конференции Trrrends 2025.

1. Рост потребления новостей через социальные сети. Смотрич пояснил, что украинцы активно ищут новости в социальных сетях, в частности, в Telegram, что стал основным каналом для получения информации. Это потребление новостей остается на высоком уровне, особенно среди старшей аудитории.

2. Увеличение тревожности и стресса. По его словам, около 37% украинцев испытывают тревожность, причем молодежь (16-24 года) является наиболее тревожной группой. По мнению эксперта, это связано с постоянным стрессом из-за военных действий и других социальных факторов.

3. Снижение мотивации к саморазвитию. Смотрич отмечает, что из-за высокого уровня стресса и тревожности украинцы стали менее готовы ставить перед собой сложные задачи и вызовы. Это особенно заметно среди молодежи, которая раньше была открыта к новым возможностям.

4. Рост социально ответственного поведения. По его словам, украинцы ожидают от брендов активной поддержки благотворительных инициатив и социальной ответственности. 45% респондентов считают важным, чтобы бренды поддерживали ВСУ и волонтеров.

5. Повышение внимания к ментальному здоровью. Эксперт подчеркнул, что в Украине растет осознание важности ментального здоровья, хотя только 18% людей готовы открыто говорить о своих проблемах. Он отметил, что это свидетельствует о необходимости поддержки и ресурсов для улучшения психического состояния.

6. Уменьшение рискованности в принятии решений. Смотрич объяснил, что из-за общего ощущения неопределенности украинцы стали более осторожными в принятии решений, тратя больше времени на размышления перед важными шагами.

7. Стабильная активность в донатах. Он подчеркнул, что количество людей, регулярно делающих донаты на благотворительность, остается стабильным. По словам эксперта, вопреки экономическим трудностям 40% украинцев продолжают поддерживать волонтеров и ВСУ.

8. Ожидание от брендов адаптации к потребностям потребителей. Смотрич отметил, что потребители хотят, чтобы бренды учитывали их мнения и потребности, адаптируя свои продукты и услуги в соответствии с изменениями в обществе. По его словам, украинцы активно поддерживают регулярно донатящие бренды и указывают на это.

9. Рост инклюзивности в обществе. Эксперт обратил внимание, что украинцы все больше обращают внимание на инклюзивность в разных областях жизни, включая работу и социальные инициативы, а это становится важным аспектом для многих брендов.

10. Повышение требований к качеству товаров и услуг. По его словам, качество товаров и сервисов остается приоритетом для украинцев, которые становятся более прихотливыми в выборе брендов. 65% респондентов готовы рекомендовать бренд за высокое качество продукции.

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