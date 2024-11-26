Зеленський не на першому місці: кому з політичних діячів українці довіряють найбільше

В опитуванні взяло участь 1200 осіб

Центр "Соціальний моніторинг" провів масштабне соціологічне дослідження серед українців та з’ясував, кому наразі люди довіряють найбільше. Дослідження було проведене на замовлення American Political Services.

Опитування проводилося по телефону і в ньому взяло участь 1200 осіб. Про це "Телеграфу" стало відомо завдяки звіту центру "Соціальний моніторинг".

Центр "Соціальний моніторинг" провів соціологічне дослідження серед жителів нашої країни. Респондентам ставили різні питання з метою оцінки соціально-політичних настроїв серед населення України.

Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старшим) громадянами України, які на момент опитування проживали на контрольованих Урядом України територіях.

Як виявилось, українці на сьогоднішній день найбільше довіряють наступним політичним діячам:

Валерій Залужний

Кирило Буданов

Володимир Зеленський

Сергій Притула

Олександр Сирський

Метод дослідження – телефонне інтерв’ю. Усього опитано було 1200 респондентів.

Цікаво, що згідно з результатами опитування, українці найбільше довіряють наступним інституціям в Україні:

армія

волонтери

ГУР (Головне управління розвідки)

Православна церква України (митрополит Єпіфаній)

громадські активісти

СБУ (Служба безпеки України)

Президент України.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців готові віддати території в обмін на мир. Останнє соціальне опитування українців показало, що кількість людей, готових на територіальні поступки Росії, зростає. Проте більшість (58%) виступає проти будь-яких територіальних поступок для РФ.

Більшість людей проти територіальних поступок за будь-яких умов, проте вже 32% готові піти на це задля досягнення миру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нещодавно американський інститут Геллапа опублікував опитування про те, як має завершитись російсько-українська війна. Згідно з результатами, 52% українців хочуть мирних переговорів та якнайшвидшого завершення війни з Росією, тоді як 38% вважають, що ЗСУ мають воювати до перемоги. Експерти наголосили, що на початку повномасштабного вторгнення 73% українців виступали за продовження війни.