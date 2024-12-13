Українка першою у світі створила мову програмування для комп'ютера: історія Катерини Ющенко

Українська дослідниця, подолавши репресії та складні життєві обставини, створила першу в світі адресну мову програмування

Катерина Ющенко – видатна українка, яка першою у світі створила мову програмування для комп'ютера. Її розробка, адресна мова програмування, стала справжнім проривом у галузі комп'ютерних наук, випередивши такі відомі мови, як Фортран на два роки, Кобол на три та Алгол на п’ять.

Внесок Катерини в розвиток програмування настільки значний, що її портрет прикрашає музей Алана Тюрінга, батька сучасної інформатики. "Телеграф" дізнався про неї ще чимало цікавого.

Доля Катерини Ющенко — це драматична історія становлення вченої в часи сталінських репресій. 1937 року її батька було заарештовано за сфабрикованою справою про "націоналізм", а матір засудили до 10 років ув'язнення. Дівчину виключили з Київського державного університету, але вона не здалася.

Єдиним порятунком став Самаркандський університет в Узбекистані, куди Катерину прийняли з гуртожитком та стипендією. "Можливість завершити нарешті свою освіту окрилила мене", — згадувала жінка. 1942 року вона блискуче закінчила навчання.

Народження мови програмування

Повернувшись до України, Катерина Ющенко потрапила до Інституту математики АН УРСР. Саме тут у 1952 році з'явився перший комп'ютер континентальної Європи — "МЕОМ". Машина була незручною: повільною, з мізерним обсягом пам'яті.

Ющенко зрозуміла революційну ідею: комп'ютер сам має перекладати математичні формули в машинні коди. Разом з колегами вона створила адресну мову програмування, де використовувалися не числа, а адреси комірок пам'яті.

Мова Ющенко дозволила писати незалежні від розташування пам'яті комп'ютера програми. Її використовували в СРСР, Китаї, а навіть під час спільного космічного польоту "Аполлон-Союз".

Визнання та спадщина

Катерина Логвинівна стала членкинею-кореспонденткою АН УРСР. Її портрет прикрашає Всесвітній музей інформаційних технологій в Англії. Саме на її мові розробили перші у світі програми розпізнавання образів: від геометричних фігур до рукописних літер. Але попри величезний внесок у світову інформатику, ім'я Катерини Ющенко залишається маловідомим в Україні.

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