Як козаки в більярд грали: історик розповів про європейські розваги часів Гетьманщини

Ця історія перевертає уявлення про побут і культуру Гетьманщини XVIII століття

У глибинах українських архівів час від часу з'являються такі собі перлини історії, що змушують по-новому поглянути на буденність минулого. Одна з таких історій — перша задокументована в місті Глухівы розповідь про більярд у Гетьманщині, що датована 1753 роком.

Історик Олександр Алфьоров розповів історію, що руйнує стереотипи про Гетьманщину як про відсталу та бідну землю. Навпаки — це була держава з потужним економічним та культурним потенціалом, де люди мали кошти для розваг, подорожей та знайомства з новими європейськими трендами.

Столиця, кав'ярня та несподівана гра

Глухів — тогочасна столиця Війська Запорозького, де правив гетьман Кирило Розумовський. Саме тут розгорнулася ця дивовижна історія. Головним героєм став Василь Кисіль, молодий козак з містечка Ямпіль, який прибув до міста у справах.

Випадок привів Василя до грецької кав'ярні, що належала Гаджієву. Там він вперше побачив більярд і, звісно ж, не втримався від спокуси спробувати цю нову для нього гру.

Гра не на жарт

Як і личить молодій людній, Василь не просто спостерігав, а й взяв участь у грі. Проте незнання правил зіграло з ним злий жарт — він програв усі свої гроші. Обурений юнак поскаржився батькові, Науму Киселю, який одразу ж подав скаргу до генеральної канцелярії.

Документ свідчив про те, що Василя несправедливо обіграли в більярд через його необізнаність з правилами гри. Чим закінчилася ця справа — невідомо, але сам факт її існування є унікальним свідченням культурного життя Гетьманщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали козаки і що вони насправді вдягали. Уявлення про козацький одяг, сформовані романтичною літературою XIX століття, здебільшого далекі від історичної правди.