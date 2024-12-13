Украинка первой в мире создала язык программирования для компьютера: история Екатерины Ющенко

Украинская исследовательница, преодолев репрессии и сложные жизненные обстоятельства, создала первый в мире адресный язык программирования

Екатерина Ющенко – выдающаяся украинка, которая первой в мире создала язык программирования для компьютера. Ее разработка, адресный язык программирования, стала настоящим прорывом в области компьютерных наук, опередив такие известные языки как Фортран на два года, Кобол на три и Алгол на пять.

Вклад Екатерины в развитие программирования настолько значителен, что ее портрет украшает музей Алана Тюринга, отца современной информатики, "Телеграф" узнал о ней еще немало интересного.

Судьба Екатерины Ющенко – это драматическая история становления ученой во времена сталинских репрессий. В 1937 году ее отец был арестован по сфабрикованному делу о "национализме", а мать приговорили к 10 годам заключения. Девушку исключили из Киевского государственного университета, но она не сдалась.

Единственным спасением стал Самаркандский университет в Узбекистане, куда Екатерину приняли с общежитием и стипендией. "Возможность завершить наконец-то свое образование окрылила меня", — вспоминала женщина. В 1942 году она блестяще закончила учебу.

Рождение языка программирования

Вернувшись в Украину, Екатерина Ющенко попала в Институт математики АН УССР. Именно здесь в 1952 году появился первый компьютер континентальной Европы – "МЭОМ". Машина была неудобной: медленной, со скудным объемом памяти.

Ющенко поняла революционную идею: компьютер сам должен переводить математические формулы в машинные коды. Вместе с коллегами она создала адресный язык программирования, где использовались не числа, а адреса ячеек памяти.

Язык Ющенко разрешил писать независимые от расположения памяти компьютера программы. Его использовали в СССР, Китае, а также во время совместного космического полета "Аполлон-Союз".

Признание и наследие

Екатерина Логвиновна стала член-корреспондентом АН УССР. Ее портрет украшает Всемирный музей информационных технологий в Великобритании. Именно на ее языке были разработаны первые в мире программы распознавания образов: от геометрических фигур до рукописных букв. Но, несмотря на огромный вклад в мировую информатику, имя Екатерины Ющенко остается малоизвестным в Украине.

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