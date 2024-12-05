Перші українські повітроплавці: цікаві історії польотів на повітряних кулях 18 століття

Історія перших вітчизняних повітроплавців — це вражаюча розповідь про сміливість, мрію та неймовірні експерименти.

У липні 1783 року брати Монгольф'є здійснили перший політ на повітряній кулі, який миттєво став сенсацією в усій Європі. Це була справжня революція, яка змінила уявлення людства про польоти та технічний прогрес.

Але мало хто знає, що вже за кілька місяців ця "балуноманія" охопила й українські землі. "Телеграф" знайшов чимало цікавого про це

Перші експерименти

Історія вітчизняного повітроплавання розпочалася з несміливих, але захопливих експериментів. Одним з перших ентузіастів став Ігнатій Мартинович — унікальна особистість, хорват за походженням, який працював у Львові. Разом з лікарем Германом Непомуком він створив власну повітряну кулю.

4 березня 1784 року вони влаштували перший публічний запуск у парку Більського. Тисячі містян спостерігали, як аеростат піднявся на сто метрів за лічені хвилини. Щоправда, не обійшлося без пригод: під час другого польоту пальник підпалив оболонку кулі.

Особливо цікавою постаттю був комендант фортеці в Кам'янці Ян де Вітте. Попри поважний вік (за 70), він марив польотами. 20 травня 1784 року його команда здійснила успішний запуск аеростата заввишки 7,5 метрів, який пролетів близько 400 метрів і впав у річку Смотрич.

Технічні виклики та авантюри

Створення повітряної кулі було надзвичайно складним і коштовним процесом. Лише на тканину для оболонки йшло понад кілометр шовкової китайки. Тканину треба було просочити сумішшю оліфи та воску, щоб зробити її герметичною.

Перший пасажир над Львовом

Справжньою сенсацією став політ хорвата Морановича у червні 1792 року. О 14:00 він піднявся над садами Яблоновських у Львові. Глядачі, яких зібралося чимало, завмерли, а потім вибухнули оплесками. Це була перша людина, яка здійнялася в небо над українською землею!

Заборони та перешкоди

Не всі були захоплені новими технологіями. Лікар Герман публікував статті про шкідливість польотів, стверджуючи, що над землею на людину чекає "отруйне повітря" та "наелектризована атмосфера". А російська цариця Катерина II взагалі видала указ про заборону запускати повітряні кулі в теплу пору року через ризик пожеж.

Цікаві факти

Повітроплавання викликало справжній культурний бум: з'явилися навіть кулінарні страви на кшталт "Повітряний крем" та "Балунний соус до риби".

Місцеві газети писали про польоти з неабияким гумором і скептицизмом.

Висловлювалися побоювання, що завдяки повітряним кулям почастішають випадки викрадень молодих дівчат.

Експериментатори часто зазнавали невдач: кулі палали, тріскалися, падали.

Ці перші українські повітроплавці були справжніми піонерами, які ризикували всім заради мрії підкорити небо. Їхня історія — захопливий роман про технічний прогрес, сміливість та людську допитливість.

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