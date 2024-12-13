Пережила поранення, втрату чоловіка та російський полон: де зараз легенда "Азовсталі" Валерія "Нава" Суботіна

Валерія перебувала у російському полоні 11 місяців

Українська військова Валерія Суботіна, відома як "Сталева Нава", була однією з тих, хто мужньо обороняв Маріуполь від російських загарбників і пережив бомбардування "Азовсталі", який став символом української незламності. На початку війни вона пережила поранення, втратила чоловіка і майже на рік потрапила до полону окупантів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Валерія "Нава" Суботіна і чим займається. Жінка пройшла через пекло, влаштоване росіянами, але не здалася.

Що відомо про Валерію "Наву" Суботіну

Українська військова Валерія Карпіленко (дівоче прізвище) народилася та виросла у Маріуполі. Її вихованням займалися батько та бабуся, оскільки Валерія зовсім рано втратила маму. Дівчина здобула освіту в Маріупольському державному університеті, потім там же викладала журналістику та PR, працювала на місцевому телеканалі "ТВ-7".

Валерія Суботіна у 2015 році приєдналася до полку "Азов"

У 2015 році Валерія приєдналася до полку "Азов" і працювала там речником, а через кілька років звільнилася за станом здоров’я. Вона була щаслива у стосунках з прикордонником Андрієм Суботіним, з яким вони разом жили та планували зіграти весілля. Але повномасштабна війна перекреслила ці плани.

Валерія разом із чоловіком Андрієм Суботіним

Коли Росія 24 лютого 2022 року почала вторгнення, Андрій одразу вирушив на місце служби, а Валерія повернулася до "Азову" і відмовилася залишати Маріуполь. Вона їздила містом і фіксувала все, що відбувалося навколо, вона бачила, як окупанти руйнують її рідне місто. Евакуація з Маріуполя постійно зривалася, тому військові та цивільні ховалися від регулярних бомбардувань у підземних лабіринтах "Азовсталі".

Валерія отримала поранення на "Азовсталі"

В інтерв’ю ВВС Україна "Нава" розповіла, що всього на заводі було 36 підземних укриттів, у деяких із них товщина землі між поверхнею та стелею тунелів становила 8 м. Проте навіть таку товщину пробивали російські бомби. У квітні під час обстрілу заводу один із таких бункерів було знищено, загинуло багато людей, але Валерії вдалося вижити. Її знайшли серед трупів із черепно-мозковою травмою та у важких умовах, де не вистачало їжі та медикаментів, Валерії вдалося відновитися.

На "Азовсталі" знаходився і її коханий Андрій, але вони перебували в різних частинах заводу. Він також отримав поранення, але продовжував нести службу. А одного дня він приніс Валерії обручки, зроблені з фольги й запропонував одружитися з "Азовсталі". Закохані підписали документи, відправили відскановані копії батькам Андрія до Києва, вони поїхали до РАГСу та офіційно їх розписали. Весілля було 5 травня, а за два дні Андрія загинув, його тіло залишилося на території заводу.

Валерія та Андрій одружилися у травні 2022 року на "Азовсталі"

Андрій Суботін загинув за два дні після весілля

За тиждень захисники "Азова" отримали наказ від президента про евакуацію. Бійці вийшли з території комбінату та були схоплені в полон. Валерія "Нава" Суботіна розповіла, що у полоні росіяни намагалися морально її зламати, але в них нічого не вийшло, оскільки після втрати коханого та друзів у неї зникло почуття страху.

Валерія "Нава" Суботіна майже рік провела у полоні

У російському полоні вона провела 327 днів і повернулася до України в результаті обміну, який відбувся у квітні 2023 року. Вона приїхала до Києва, де на неї чекали батьки чоловіка.

Валерія "Нава" Суботіна перебувала у в’язниці в Таганрозі

Валерія Суботіна після повернення з полону

Де зараз Валерія Суботіна і чим займається

Валерія продовжує боротися за звільнення захисників "Азовсталі", які залишаються у російських в’язницях. Дівчина неодноразово виступала в Женеві на засіданнях Ради ООН з прав людини, розповідала про жахіття, яке їй довелося пережити в полоні. Також Валерія є організатором акцій за визволення "азовців".

Валерія Суботіна стала "голосом" полонених

Військова випустила книги під назвою "Полон" і "Азовсталь. Сталева прес-сслужба", а в жовтні стала ведучою YouTube-проєкту "Велика земля". Також "Нава" очолила YOUkraine hub, який надає підтримку військовослужбовцям.

Валерія Суботіна випустила дві книги

Валерія Суботіна на акції за визволення "азовців".

У листопаді Валерія Суботіна повідомила на своїй сторінці в Instagram, що після пережитого полону та реабілітації знову повернулася на службу до "Азову". Дівчина обійняла посаду прес-офіцера бригадної артилерійської групи, наголосивши, що "Азов" завжди був і є її родиною.

Валерія "Нава" Суботіна повернулася на службу до "Азову"

"Телеграф" писав раніше, що командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко у жовтні говорив, що у російському полоні залишається близько 900 бійців цієї бригади. Більшість із них потрапили в полон після завершення оборони Маріуполя.