"Не мовчи, полон вбиває": демонстранти у Києві вимагали повернути українських захисників (ексклюзивні фото)

Акція у столиці триває щотижня

У неділю, 24 листопада, у Києві проходить акція "Free Azov". Її учасники вийшли на демонстрацію з метою нагадати про те, що багато українських військових досі перебувають у російському полоні.

На акції відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Захід проходив у районі Контрактової площі.

Учасники прийшли з плакатами з написами "Не мовчи, полон вбиває", "Полон це пекло", "Ми не маємо права забути про них", "Свободу Азову" та іншими.

Подібні акції проводяться у столиці щотижня і збирає понад сотню людей. Також їх періодично проводять в інших містах.

Варто зазначити, що командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко у жовтні говорив, що у російському полоні залишається близько 900 бійців цієї бригади. Більшість із них потрапили в полон після завершення оборони Маріуполя.

Як відомо, бої за Маріуполь почалися практично відразу після початку російського вторгнення і тривали до 20 травня 2022 року. Українські військовослужбовці тримали оборону на заводі "Азовсталь" до моменту, коли від керівництва України надійшов наказ про припинення опору. Тоді майже 2,5 тисячі українських військових склали зброю.