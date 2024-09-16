Спочатку була в’язнем Кремля, а потім хотіла "підірвати" Верховну Раду: чим відома Надя Савченко і де вона зараз (фото, відео)

Усі знають військовослужбовицю за роликом "Ба-бах" і не тільки

Після 24 лютого 2022 року, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Надія Савченко зникла з публічного простору, проте, як з’ясувалося, вона не залишила країну у скрутний час.

"Де зараз знаходиться колишня нардеп Надія Савченко?", — це найбільш популярний запит у Google останнім часом. "Телеграф" розповідає, чим запам’яталася українцям Надя Савченко, чим займається зараз та як виглядає.

Надія Савченко: полонянка Кремля

У червні 2014 року Надію Савченко захопили бойовики самопроголошеної "ЛНР" та передали Росії. Там українську військовослужбовицю визнали винною у причетності нібито до вбивства російських журналістів у Луганській області та засудили до 22 років позбавлення волі. Льотчиця свою провину не визнала, а вже у травні 2016 року Савченко повернулася до України після обміну на двох російських спецназівців. 2015 року їй було надано звання "Герой України".

Савченко була бранкою Кремля. Фото: currenttime.tv

Надя Савченко – народний депутат

Ще під час її перебування у російському полоні політична партія "Батьківщина" швидко прийняла Савченко до своїх лав і поставила на перше місце у виборчому списку. Проте політична кар’єра Надії не склалася. Спочатку колишня бранка Кремля звинуватила український уряд у втраті Криму та частини Донбасу, а згодом вийшла з партії Юлії Тимошенко.

Скандал вибухнув після поїздки Савченко на окупований Донбас у лютому 2017 року. Крім того, нардеп робила неоднозначні заяви щодо російських окупантів та допускала можливість переговорів із колишніми лідерами терористів Захарченком та Плотницьким.

Савченко з бойовиками "ДНР" у Макіївці у лютому 2017 року. Фото: novynarnia.com

Кульмінацією публічної діяльності льотчиці стала кримінальна справа: у 2018 році СБУ заарештувала Савченко за звинуваченням у спробі організувати державний переворот. Тоді її та керівника Центру звільнення полонених Володимира Рубана звинуватили у підготовці теракту у Верховній Раді. В той самий час Савченко виклала у мережу жартівливий ролик, у якому вона на тлі порожньої сесійної зали ВР вимовляє фразу "Ба-бах! Що, всралися?".

Напередодні повномасштабного вторгнення обвинувальний висновок у справі Надії Савченко повернули прокурору.

Надія Савченко у залі ВРУ. Фото: izvestia.kiev.ua

Підроблені COVID-сертифікати

Восени 2021 року проти Надії Савченко та її сестри Віри було порушено справу за статтею 358 – за використання підроблених документів. Родичок звинувачували у підробці COVID-сертифікатів, що могло призвести до позбавлення волі на строк до 5 років. Проте влітку 2022 року Бориспільський міськрайонний суд призупинив розгляд справи, дозволивши Савченко мобілізуватися до ЗСУ до підрозділу територіальної оборони Києва.

Де Надія Савченко зараз

Військова частина, до якої мобілізувалась Надія Савченко, належить територіальній обороні Деснянського району Києва. Таким чином, як мінімум, на Троєщині Герой України точно перебувала. Це дотично підтвердила і сама Савченко, коли у лютому 2022 року через соціальні мережі шукала рації для тероборони Троєщини.

Савченко не афішувала, чим саме займається та де знаходиться. Зростаючий інтерес суспільства до її особи підштовхнув Савченко влітку 2022 року записати в соцмережі різке звернення до українців. У відео вона чітко дала зрозуміти, що не прагне створювати "відосики" заради хвастощів або показухи.

Ще однією причиною, через яку вона не розкриває своє місце розташування, є бажання вберегти людей, з якими вона воює. Попри регулярні публікації в TikTok, Савченко, як і раніше, не розкриває, де знаходиться. Відомо, що в листопаді 2022 року Надія Савченко, яка мобілізувалася як старший лейтенант, отримала чергове військове звання капітана.

Сестра Надії, Віра Савченко, служить саперкою у 127-му батальйоні ТРО і вже встигла здобути нагороду "Хрест Військова честь".

Віра Савченко служить саперкою

Який вигляд має Надія Савченко зараз

11 травня українській військовослужбовці та політику виповнилося 43 роки. Оскільки Савченко намагається зайвий раз не "світитися" в мережі, то й нових фото українцям чекати не доводиться. Однак у TikTok є чимало роликів зі зверненнями колишнього скандального нардепа.

Останній допис Савченко у Фейсбуці датується 7 січня 2023 року.

Нагадаємо, що 8 вересня стало відомо про смерть Олександра Маслякова. Раніше "Телеграф" писав, як Масляков та його син підтримували Путіна та займалися російською пропагандою.