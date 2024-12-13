Пережила ранение, потерю мужа и российский плен: где сейчас легенда "Азовстали" Валерия "Нава" Субботина

Валерия находилась в российском плену 11 месяцев

Военнослужащая Валерия Субботина, известная как "Стальная Нава", была одной из тех, кто мужественно оборонял Мариуполь от российских захватчиков и пережил бомбардировки "Азовстали", ставшего символом украинской несокрушимости. В начале войны она пережила ранение, потеряла мужа и почти на год попала в плен оккупантов.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Валерия "Нава" Субботина и чем занимается. Женщина прошла через ад, устроенный россиянами, но не сдалась.

Что известно о Валерии "Наве" Суботтиной

Украинская военнослужащая Валерия Карпиленко (девичья фамилия) родилась и выросла в Мариуполе. Ее воспитанием занимались отец и бабушка, поскольку Валерия совсем рано потеряла маму. Девушка получила образование в Мариупольском государственном университете, затем там же преподавала журналистику и и PR, работала на местном телеканале "ТВ-7".

Валерия Субботина в 2015 году присоединилась к полку "Азов"

В 2015 году Валерия присоединилась к полку "Азов" и работала там пресс-секретарем, а спустя несколько лет уволилась по состоянию здоровья. Она была счастлива в отношениях с пограничником Андреем Субботиным, с которым они вместе жили и планировали сыграть свадьбу. Но полномасштабная война перечеркнула эти планы.

Валерия вместе с мужем Андреем Субботиным

Когда Россия 24 февраля 2022 года начала вторжение, Андрей сразу отправился на место службы, а Валерия вернулась в "Азов" и отказалась покидать Мариуполь. Она ездила по городу и фиксировала все, что происходило вокруг, она видела, как оккупанты разрушают ее родной город. Эвакуация из Мариуполя постоянно срывалась, поэтому военные и гражданские прятались от регулярных бомбардировок в подземных лабиринтах "Азовстали".

Валерия получила ранение на "Азовстали"

В интервью ВВС Україна "Нава" рассказала, что всего на заводе было 36 подземных укрытий, в некоторых из них толщина земли между поверхностью и потолком тоннелей составляла 8 м. Однако даже такую ​​толщину пробивали российские бомбы. В апреле во время обстрела завода, один из таких бункеров был уничтожен, погибло много людей, но Валерии удалось выжить. Ее нашли среди трупов с черепно-мозговой травмой и в тяжелых условиях, где не хватало еды и медикаментов, Валерии удалось восстановиться.

На "Азовстали" был и ее возлюбленный Андрей, но находились они в разных частях завода. Он также получил ранение, но продолжал нести службу. А в один день он принес Валерии кольца, сделанные из фольги и предложил пожениться на "Азовстали". Возлюбленные подписали документы, отправили отсканированные копии родителям Андрея в Киев, они поехали в ЗАГС и официально их расписали. Свадьба была 5 мая, а спустя два дня Андрея погиб, его тело осталось на территории завода.

Валерия и Андрей поженились в мае 2022 года на "Азовстале"

Андрей Субботин погиб через два дня после свадьбы

Через неделю защитники "Азова" получила приказ от президента об эвакуации. Бойцы вышли из территории комбината и были схвачены в плен. Валерия "Нава" Субботина рассказала, что в плену россияне пытались морально ее сломать, но у них ничего не получилось, поскольку после потери любимого и друзей, у нее пропало чувство страха.

Валерия "Нава" Субботина почти год провела в плену

В российском полоне она провела 327 дней и вернулась в Украину в результате обмена, который состоялся в апреле 2023 года. Она приехала в Киеве, где ее ждали родители мужа. С тех пор Валерия стала "голосом" пленных.

Валерия "Нава" Субботина находилась в тюрьме в Таганроге

Валерия Субботина после возвращения из плена

Где сейчас Валерия Субботина и чем занимается

Валерия продолжает бороться за освобождение защитников "Азовстали", которые остаются в российских тюрьмах. Девушка неоднократно выступала в Женеве на заседаниях Рады ООН с прав человека, рассказывала об ужасах, которые ей пришлось пережить в плену. Также Валерия является организатором акций за освобождение "азовцев".

Валерия Субботина стала "голосом" пленных

Военнослужащая выпустила книги под названием "Плен" и "Азовсталь. Стальная прес-сслужба", а в октябре стала ведущей YouTube-проекта "Великая земля". Также "Нава" возглавила YOUkraine hub, который оказывает поддержку военнослужащим.

Валерия Субботина выпустила две книги

Валерия Субботина на акции за освобождение "азовцев".

В ноябре Валерия Субботина сообщила на своей странице в Instagram, что после пережитого плена и реабилитации снова вернулась на службу в "Азов". Девушка заняла должность пресс-офицера бригадной артиллерийской группы, подчеркнув, что "Азов" всегда был и есть ее семьей.

Валерия "Нава" Субботина вернулась на службу в "Азов"

"Телеграф" писал ранее, что командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко в октябре говорил, что в российском плену остается около 900 бойцов этой бригады. Большая часть из них попали в плен после завершения обороны Мариуполя.