Залишилося ще 900: Денис Прокопенко закликав звільнити інших полонених "азовців"

Звільнити кожного з полонених – спільне завдання, заявив "Редіс"

Під час обміну військовополоненими 18 жовтня додому повернулися ще 34 військовослужбовці полку "Азов", які брали участь в обороні Маріуполя. Проте близько 900 "азовців" досі залишаються у російському полоні.

Про це написав командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко у Facebook. Він зазначив, що новини про повернення полонених "азовців" підіймають бойовий дух 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов", у яку виріс полк.

"До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців "Азову"". Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року. Я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність Батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами", – написав він.

Водночас Прокопенко нагадав, що у полоні російських окупантів досі залишається близько 900 бійців "Азову", які перебувають у російських тюрмах. Звільнити кожного з них – це спільне завдання військових та громадянського суспільства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав і показував у яких умовах утримуються російські військовополонені. У них триразове харчування, їх виводять на прогулянку, дають можливість дивитися телевізор та читати книги.

Також "Телеграф" писав про те, що 13 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 49 українців та українок.