Мир в обмін на території? У Зеленського розповіли, як може закінчитися війна в Україні

Також Єрмак спростував чутки про таємні переговори між РФ та Україною

Війна в Україні може закінчитись різними шляхами. Однак жодне рішення не повинно допускати повторення агресії у майбутньому, а Україна має повернути усі свої території та всіх своїх людей.

Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, війна може завершитися різними шляхами, один із таких шляхів — дипломатичний.

"Але цей дипломатичний шлях не може починатися ні з лінії 24 лютого 2022 року. Це буде несправедливо, це буде неправильно і це не буде відповідати міжнародному праву і це, на жаль, створить загрози, що це може повторитися. Це моя думка", — зазначив Єрмак.

Глава Офісу президента додав, що Україна має повернути всі свої території та всіх своїх людей. Також Єрмак спростував чутки про таємні переговори між РФ та Україною, про які днями писали німецькі ЗМІ. Стверджувалося, що мова на них йшла, зокрема, про взаємне утримання від ударів по енергетичній інфраструктурі, обмін полоненими та інші питання.

Нагадаємо, раніше інформацію про переговори у жорсткій формі спростував прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.