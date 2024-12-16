В Україну знову прийде похолодання, але ненадовго. Де чекати морозів

Воно зачепить лише один регіон

Після приходу помітного потепління на початку цього тижня в Україні знову очікується зниження температури. Проте воно буде незначним та нетривалим.

Про це в коментарі сайту "Телеграф" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, незначне похолодання відбудеться 18–20 грудня, але воно буде короткочасним і торкнеться переважно Лівобережжя країни.

Також синоптик розповів, що з 19 грудня в Україні на тлі гребеня високого тиску з південного заходу очікуються стабілізація погоди та припинення опадів. Таким чином, за його словами, протягом другої декади місяця кількість опадів очікується суттєво вище за норму, більша частина з яких випаде у вигляді дощу та мряки.

Варто зазначити, за даними Українського гідрометеорологічного центру, у середу, 18 грудня, на сході України очікується зниження температури. Вдень буде від 0 до + 3 °C. А ночі можливі заморозки до -1-2 °C.

А в четвер, 19 грудня, у східних областях буде ще холодніше. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах +1-3 °C. А вночі температура опускатиметься від -1 до -5 °C.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом погода в Україні буде холодною. Натомість перед Новим 2025 роком до столиці ненадовго повернеться тепло.