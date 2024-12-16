В Украину снова придет похолодание, но ненадолго. Где ждать морозов

Оно коснется только одного региона

После прихода заметного потепления в начале этой недели в Украине снова ожидается понижение температуры. Однако оно будет незначительным и непродолжительным.

Об этом в комментарии сайту "Телеграф" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, незначительное похолодание состоится 18–20 декабря, но оно будет кратковременным и коснется преимущественно Левобережья страны.

Также синоптик рассказал, что с 19 декабря в Украине на фоне гребня высокого давления с юго-запада ожидаются стабилизация погоды и прекращение осадков. Таким образом, по его словам, в течение второй декады месяца количество осадков ожидается существенно выше нормы, большая часть из которых выпадет в виде дождя и туманов.

Следует отметить, по данным Украинского гидрометеорологического центра, в среду, 18 декабря, на востоке Украины ожидается понижение температуры. Днем от 0 до + 3 °C. Ночью возможны заморозки до -1-2 °C.

А в четверг, 19 декабря, в восточных областях будет еще холоднее. Показатели термометров днем будут колебаться в пределах +1-3 °C. Ночью температура будет опускаться от -1 до -5 °C.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшее время погода в Украине будет холодной. Перед Новым 2025 годом в столицу ненадолго вернется тепло.