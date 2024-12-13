Перед Новим роком до Києва ще повернеться тепло до +10°C: названі дати

Синоптики розповіли, у які дні у Києві буде тепла погода

Найближчим часом погода в Україні буде холодною. Натомість перед Новим 2025 роком до столиці ненадовго повернеться тепло.

Як повідомляє meta.ua, у понеділок, з вівторка, 17 грудня по п’ятницю, 20 грудня, вдень у Києві буде +6 градусів. У понеділок, 16 грудня та суботу, 21 грудня вдень буде +5 градусів.

Вже 26 грудня буде +5…+9 градусів. Холодною буде погода на початку січня. Так, у середу, 8 січня, температура повітря покаже -7 градусів.

Також у четвер, 26 грудня, очікується хмарна погода без опадів.

Водночас сервіс meteo.ua повідомляє, що у п’ятницю, 20 грудня, температура повітря становитиме +3…+6 градусів. У середу, 25 грудня, температура повітря у Києві буде +4…+9 градусів. У четвер, 26 грудня, стовпчик термометра покаже цифри +3…+9 градусів, а у п’ятницю, 27 грудня — +5…+10 градусів. Найхолодніше буде в неділю, 5 січня та середу, 8 січня (-11 градусів), а також у понеділок, 6 січня (-12 градусів).

Також 26 та 27 грудня очікується хмарність, а 29 та 30 грудня буде сонячна погода.

Раніше "Телеграф" писав про те, яких ще сюрпризів чекати від погоди найближчими днями. Практично усюди пройдуть дощі та мокрий сніг.