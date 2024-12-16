Потепління повертається, але з неприємними сюрпризами: якою буде погода 17 грудня

Місцями варто чекати до +10

Теплий грудень в Україні перервала хвиля раптових морозів, проте "плюси" на термометрах повертаються. Хоча потепління дещо зіпсують опади.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. В основному по Україні у вівторок, 17 грудня, очікуються дощі, але в деяких куточках нашої країни пройде мокрий сніг.

Найхолодніша погода спостерігатиметься на сході та півночі України — +1…+5 градусів вдень. Тепло до +12 градусів можна буде бачити у південних областях та на території Кримського півострова. В решті частин варто готуватися до +5…+8 градусів за Цельсієм.

Згідно з повідомленням ДСНС сніг та хуртовина спостерігатимуться у високогірних частинах Закарпатської області, через що зберігатиметься значна загроза сходження лавин.

Жителям решти країни варто бути готовими до сильних поривів вітру до 15-20 метрів за секунду.

"За нагальної потреби не виходьте на вулицю, не ходіть біля ліній електропередач і рекламних щитів. Водії та пішоходи, будьте максимально уважними на дорогах й дотримуйтеся правил дорожнього руху", — попередили рятувальники.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода до кінця тижня в Україні і чи довго протримається морозна зима.