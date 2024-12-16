Зима знову скасовується. Якою буде погода на початку тижня

Парасольку краще не забувати вдома

Після значного похолодання цієї суботи, 14 грудня, в Україну повернеться плюсова температура. Потепління очікується в усіх регіонах.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 16-17 грудня температура повітря вдень буде сягати від +3 до + 9 °C. Крім того, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Захід України

У понеділок, 16 грудня, в західних областях буде хмарно, буде невеликий сніг з переходом у дощ. Температура повітря буде вдень коливатись від +4 до +8 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до -1 °C.

У вівторок, 17 грудня, на заході також очікується дощ. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах +6-8 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі +3-5 °C.

Північ України

У понеділок, 16 грудня, у північних областях очікується мокрий сніг та дощ. Денна температура повітря коливатиметься від +3 до +5 °C. Проте вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до -1 °C.

У вівторок, 17 грудня, на півночі буде дощ. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +3 до +5 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до +1 °C.

Схід України

У понеділок, 16 грудня, у східних областях очікується мокрий сніг та дощ. Вдень температура повітря буде в межах від 0 до +2 °C. Вночі ж подекуди можливі незначні заморозки.

У вівторок, 17 грудня, на сході також буде мокрий сніг та дощ. Денна температура повітря коливатиметься від +1 до +3 °C. Однак вночі температура повітря подекуди може опускатись до 0 °C.

Південь України

У понеділок, 16 грудня, у південних областях буде найтепліше. Очікується невеликий дощ. Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +4 до +11 °C. Однак вночі температура повітря буде в межах +1-3 °C.

У вівторок, 17 грудня, на півдні також буде невеликий дощ. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах +8-10 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі +3-5 °C.

Погода 16 грудня

Погода 17 грудня

Нагадаємо, що напередодні Нового Року столицю очікує не дуже зимова погода, проте є нюанс.