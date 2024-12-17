Грушевський не був першим президентом України: у чому полягає історична неточність та звідки взявся цей популярний міф

Михайло Грушевський — видатний український політичний діяч та історик, який очолював Центральну Раду УНР.

Михайло Грушевський — одна з найзначніших постатей в українській історії, проте його роль у становленні української державності часто викликає плутанину. Багато людей помилково вважають його першим президентом України, хоча насправді така посада не існувала в той час.

"Телеграф" дізнався, яку посаду насправді обіймав Грушевський. І що не так з "першим президентом" України.

Роль Грушевського в українській політиці

У березні 1917 року Михайло Грушевський був обраний головою Центральної Ради Української Народної Республіки (УНР). Цей орган став першим представницьким органом українського народу, який взяв на себе функції влади в умовах політичної кризи в Росії після Лютневої революції. Протягом свого керівництва Грушевський активно працював над питаннями автономії України, спочатку пропонуючи федерацію з ліберально-демократичною Росією. Погляди Грушевського змінилися після того, як більшовики спалили його будинок у Києві, що призвело до загибелі його матері. Цей трагічний випадок вплинув на його політичну позицію і ставлення до більшовиків.

Проголошення незалежності

22 січня 1918 року, під його керівництвом, Центральна Рада проголосила незалежність України через IV Універсал. Це стало важливим кроком у формуванні української державності, хоча реальні умови для її існування були складними через зовнішні та внутрішні виклики.

Конституція УНР

Конституція, прийнята в останній день існування Центральної Ради, проголосила Україну суверенною парламентською державою з Всенародними Зборами як верховним органом влади. Грушевський був обраний головою цих зборів, але термін "президент" не використовувався офіційно.

Михайло Грушевський, безумовно, є однією з ключових фігур в історії України, проте його статус як "першого президента" залишається спірним. Важливо зазначити, що в Конституції Української Народної Республіки (УНР), ухваленій 29 квітня 1918 року, не було згадок про президентську посаду. Грушевський офіційно обіймав посаду Голови Центральної Ради УНР з березня 1917 року до 29 квітня 1918 року, і жодного акту під його підписом як президента УНР не існує.

Виникнення терміна "президент"

Згадки про Грушевського як президента почали з'являтися в українській діаспорі та набули популярності через газетні публікації. Сам Грушевський використовував візитку з написом французькою мовою "President du Parlament D'Ukraine", що можна перекласти як "президент парламенту України". Однак, за словами Володимира Винниченка, жодна з конституцій того часу не передбачала існування президентської посади. Отже, хоча Михайло Грушевський відіграв важливу роль у формуванні української державності та був лідером Центральної Ради, його статус як першого президента України є неточним.

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