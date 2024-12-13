Цього вам в школі не розповідали: Володимир Великий мав численні гареми і хрестив Русь не з любові до віри

Що насправді стояло за цим рішенням – релігійне просвітлення чи холодний політичний розрахунок?

У липневий день 988 року сталася подія, яка назавжди змінила хід історії. Князь Володимир, відомий своєю войовничістю та язичницькими традиціями, прийняв християнство, перетворивши Київську Русь на потужну середньовічну державу.

Відомий історик Ярослав Затилюк розкрив маловідомі факти про це доленосне перетворення. "Телеграф" також дізнався чимало цікавого.

Передісторія: коріння християнства в роду Рюриковичів

Задовго до Володимира перші християни вже з'являлися на теренах Русі. Особливу роль у цьому процесі відіграла його бабуся, княгиня Ольга, яка прийняла християнство набагато раніше. За даними історичних джерел, це сталося приблизно у 957 році під час її подорожі до Константинополя.

Цікаво, що рішення Ольги мало як особисті, так і глибоко політичні мотиви. Перебуваючи при владі після загибелі чоловіка князя Ігоря, вона намагалася укласти мирну угоду з Візантійською імперією та зберегти важливі торгівельні маршрути. І не в останню чергу – зміцнити власне становище як правительки.

Шлях до хрещення: від язичництва до християнства

Син Ольги, князь Святослав, залишався язичником. Натомість Володимир не лише прийняв християнство, а й зробив його державною релігією. Історичні джерела, зокрема "Повість минулих літ", змальовують цей перехід майже як духовну драму.

Проте за красивою літературною оповіддю криється прагматичний політичний розрахунок. Київська Русь мала тісні стосунки з Візантією – наймогутнішою державою того часу. Прийняття християнства від Візантії було логічним геополітичним кроком.

Місце та обставини хрещення

Щодо місця хрещення Володимира існує кілька версій:

Київ;

Місцевість за Василевом;

Корсунь (сучасний Херсонес)

Літописець схиляється до останньої версії та пов'язує хрещення з військовим походом князя на Корсунь, який відбувся на прохання візантійського імператора.

Цікавий момент – нове ім'я князя. Під час хрещення Володимир отримує ім'я Василій на честь імператора Василія II, який надав йому церковних ієрархів.

Особистісна трансформація

Історик звертає увагу на разючу зміну в особистості князя. З войовничого язичника, Володимир перетворюється на благочестивого християнина з однією дружиною. Перед прийняттям християнства Володимир мав численні гареми. У Вишгороді у нього було 300 наложниць, ще 300 — у Білгороді та 200 — у Берестові. Утім, він радить критично сприймати літописні перекази. Часто вони є радше літературним твором, аніж точним історичним документом.

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