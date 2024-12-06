Голос нескореної України: як пісня "Ой у лузі" стала символом боротьби

"Ой у лузі червона калина" — це не просто пісня. Це код національної памʼяті, послання через покоління

Музика має надзвичайну силу — вона може підняти дух народу, стати голосом цілого покоління. Для України такою піснею став стрілецький гімн "Ой у лузі червона калина" — мелодія, що пройшла крізь століття опору, заборон і відродження.

Коріння цієї пісні сягає глибин української історії — до часів визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Її найдавніший варіант, записаний у селі Мар'янівка (нині окупованій), став справжнім музичним артефактом національного спротиву.

Народження легенди: театр, війна і поезія

1913 рік, Львівський театр Товариства "Руська Бесіда". Режисер Степан Чарнецький готує виставу "Сонце руїни". Михайло Коссак, талановитий диригент, аранжує народну мелодію, яка невдовзі стане голосом цілого покоління.

Саме тут з'являється доленосний варіант. Григорій Трух, командир стрілецької чоти, почувши мелодію, додає власні строфи. У його версії калина стає метафорою України — тендітної, але нескореної.

Символізм крізь роки

Унікальність пісні — в її глибокому символізмі. Калина — не просто рослина. Це код національної культури:

червоні ягоди — символ пролитої крові;

похилена гілка — образ тимчасово окупованої землі;

"Тан" (танець) — метафора героїчної боротьби;

"Пшеничку ізберем" — обіцянка майбутньої перемоги

Заборонена мелодія

Радянська доба намагалася придушити цю пісню. Але вона жила — у родинних переказах Галичини. Навіть заборона не змогла зламати її силу.

Друге народження у ХХІ столітті

28 лютого 2022 року стане історичною датою. Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" на Софійській площі перетворює стародавню мелодію на послвння світу. Мільйони почули — і пісня знову стала зброєю. Показово, що всесвітньо відомі музиканти — від Pink Floyd до The Kiffness — підхопили цю мелодію. Це більше, ніж кавер. Це глобальна підтримка.

28 червня 2022 року стався нереальна подія: понад 1000 співаків з майже 50 країн одночасно заспівали пісню. Книга рекордів Гіннеса зафіксувала це як наймасовіше виконання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Холодний Яр став символом нескореного українського духу. Це місце, де формувалася доля України в найскладніші історичні моменти.