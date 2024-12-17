Грушевский не был первым президентом Украины: в чем историческая неточность и откуда взялся этот популярный миф

Михаил Грушевский – выдающийся украинский политический деятель и историк, возглавлявший Центральную Раду УНР.

Михаил Грушевский – одна из самых значительных фигур в украинской истории, однако его роль в становлении украинской государственности часто вызывает путаницу. Многие ошибочно считают его первым президентом Украины, хотя на самом деле такая должность не существовала в то время.

"Телеграф" узнал, какую должность на самом деле занимал Грушевский. И что не так с "первым президентом" Украины.

Роль Грушевского в украинской политике

В марте 1917 Михаил Грушевский был избран председателем Центральной Рады Украинской Народной Республики (УНР). Этот орган стал первым представительным органом украинского народа, взявшего на себя функции власти в условиях политического кризиса в России после Февральской революции. На протяжении своего руководства Грушевский активно работал над вопросами автономии Украины, сначала предлагая федерацию с либерально-демократической Россией. Взгляды Грушевского изменились после того, как большевики сожгли его дом в Киеве, что привело к гибели его матери. Этот трагический случай повлиял на его политическую позицию и отношение к большевикам.

Провозглашение независимости

22 января 1918 года под его руководством Центральная Рада провозгласила независимость Украины через IV Универсал. Это стало важным шагом в формировании украинской государственности, хотя реальные условия ее существования были сложными из-за внешних и внутренних вызовов.

Конституция УНР

Конституция, принятая в последний день существования Центральной Рады, провозгласила Украину суверенным парламентским государством с Всенародным Собранием как верховным органом власти. Грушевский был избран главой этого собрания, но термин "президент" не использовался официально.

Михаил Грушевский, безусловно, одна из ключевых фигур в истории Украины, однако его статус как "первого президента" остается спорным. Важно отметить, что в Конституции Украинской Народной Республики (УНР), принятой 29 апреля 1918, не было упоминаний о президентском посту. Грушевский официально занимал должность Председателя Центральной Рады УНР с марта 1917 года по 29 апреля 1918 года, и никакого акта с его подписью как президента УНР не существует.

Возникновение термина "президент"

Упоминания о Грушевском как президенте начали появляться в украинской диаспоре и приобрели популярность из-за газетных публикаций. Сам Грушевский использовал визитку с надписью на французском языке "President du Parlament D’Ukraine", которую можно перевести как "президент парламента Украины". Однако, по словам Владимира Винниченко, ни одна из конституций того времени не предполагала существования президентской должности. Следовательно, хотя Михаил Грушевский сыграл важную роль в формировании украинской государственности и был лидером Центральной Рады, его статус как первого президента Украины неточен.

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