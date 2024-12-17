Бойко спробував виправдатися за своє скандальне відео. Що він сказав

Він намагається виставити себе борцем за справедливість

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко, який 17 грудня прийшов на допит до Служби безпеки України, розповів, чому записав скандальне відео. За словами нардепа, він вважає неприпустимим знищувати пам'ятники та "боротися із власним минулим".

Служба безпеки України, за даними джерел "ВВС Україна" викликала політика на допит, щоб він детально пояснив свої останні заяви. Він розповів про це у розмові з виданням.

"Моя позиція щодо минулого та історичної пам'яті залишається незмінною протягом багатьох років. Нічого не змінилося й після початку збройної агресії Росії. Тому я не бачу нічого "різкого" у відео. Скоріше різкою була реакція на це відео. Кожен почув те, що хотів почути. Я дійсно категорично проти "політики відміни" минулого. Це історія становлення нашої держави, якою б вона не була. Її треба пам'ятати, щоб не повторювати помилок. Те саме стосується церкви і мови. Не потрібно розхитувати суспільство у період війни, поділяючи на "правильних" і "неправильних" українців, а навпаки шукати точки єдності людей", — пояснив Бойко.

Він додав, що розголос та резонанс, які викликала його заява, свідчить про те, що "ми зачепили дуже болісну точку в суспільстві". За словами нардепа, "виявлення проблеми — це вже половина її рішення, а не підстава для кримінального переслідування".

Нагадаємо, Бойко опублікував у соцмережах відео, на якому він розповідав про "українських радикалів, які почали зносити пам’ятники у країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

Воно викликало значний резонанс серед українців. Водночас у Верховній Раді запропонували відкликати Бойка з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відповідний проєкт ухвали було зареєстровано 16 грудня.

У своєму зверненні Бойко заявив, що в Україні "переслідують російську мову, переслідують Українську православну церкву (Московського патріархату), зносять пам’ятники і перейменовують міста". Депутат провів паралель із подіями у США, де свого часу демонтували пам’ятники Колумбу, стверджуючи, що в Україні відбуваються подібні "радикальні" процеси.

Як розповідав "Телеграф", політологи пояснили проросійські закиди Бойка. На думку Олесі Яхно, його заяви про "насильство над людьми з боку радикалів" — це один із прикладів того, як може розвиватись внутрішнє поле з погляду гібридних викликів.