Закон про добудову двох майже готових енергоблоків Хмельницької АЕС знову відклали

Верховна Рада відклала розгляд проєкту закону про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які готові на 80% та на 25% відповідно.

Про це повідомила депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Таке рішення ухвалили на вимогу опозиційних партій, які саботують будівництво додаткових генеруючих потужностей.

Перенесення розгляду закону відкладає введення в експлуатацію двох додаткових енергоблоків загальною потужністю 2,2 ГВт.

Вся атомна енергетика на 100% належить державі та забезпечує пільговий тариф на електроенергію для населення, який в кілька разів нижчий за ринкову ціну.

Рішення про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС Кабінет міністрів ухвалив ще у квітні 2024 року. Однак через протидію опозиційних сил та лобістів приватних компаній законопроєкт досі не розглянутий.