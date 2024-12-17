Дополнительные документы для получения субсидии: кому они нужны

Сумма субсидии зависит от доходов и рассчитывается индивидуально

Получить субсидию в Украине могут те, кто слишком много платит за коммунальные услуги. Основные документы для получения данного вида помощи : заявление и право на доходы.

В них указывают общие данные о домохозяйстве, проживающих в нем, адрес, поставщиках услуг и т.п., а также доходы и расходы всех членов домохозяйства и их семей. Некоторые категории украинцев и иностранцев также должны предоставить дополнительные документы для получения субсидии.

Если среди получателей субсидии есть студент, проживающий вместе с родителями или сам получающий субсидию на комнату в общежитии — нужно предоставить справку о стипендии если она есть или ее отсутствие.

Если семья — переселенцы, предоставляют справку ВПЛ для каждого человека. В таком случае договор аренды на жилье не требуется.

Если жилье арендовано, предоставляется копия договора аренды. Важно знать, что субсидию предоставляют только до конечной даты срока действия договора или до конца отопительного сезона (30 апреля).

Если у человека был долг за жилищно-коммунальные услуги, нужно приложить копию о реструктуризации долга.

Если у человека есть доходы, о которых неизвестно налоговому или Пенсионному фонду, нужно предоставить справку о них.

Ранее "Телеграф" рассказывал, доходы за какой период нужно указывать в зависимости от месяца подачи документов. Если вы подаете документы в декабре, это второй и третий кварталы 2024 года.