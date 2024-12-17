В Україні вироблятимуть японські авто: про які моделі може йти мова

Такі пікапи мають дизельні двигуни та рамну конструкцію

В Україні скоро почнуть виробляти японські автомобілі. Процес складання пікапів налагодять у Черкасах.

Про це розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з японськими бізнесменами. Відповідне оголошення є на сайті Мінекономіки.

Виробництво відбуватиметься на заводі "Атаман" за технологією великовузлового складання. Пікапи матимуть рамну конструкцію і дизельні двигуни. За інформацією Auto-Consulting, йдеться про модель Isuzu D-Max. Такі машини вже використовують українські військові.

Чому це важливо? В Україні зараз працює понад 40 японських компаній. Уряд пропонує їм різні пільги: зменшення податків, компенсації та інші привілеї. Це допоможе залучити більше інвестицій.

Для безпеки інвесторів створили спеціальні страхові програми. Гроші на це дали міжнародні фінансові організації. Японія, наприклад, виділила близько 1,25 мільярда євро.

Голова наглядової ради "Атаман" Олександр Дорош каже, що виробництво пікапів — це новий крок для компанії. Раніше вони робили тільки автобуси, а тепер візьмуться за легкові авто.

Також раніше "Телеграф" писав, що з 1 січня в Україну заборонять ввозити найбільш популярну категорію авто. Менш ніж за місяць набудуть чинності нові правила, які докорінно змінять ринок імпортних автомобілів.