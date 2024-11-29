Рахуйте доходи правильно. Які місяці впливають на суму субсидії в грудні

Просте пояснення, який дохід вказати в декларації

Субсидія з 1 грудня буде призначатися не з початку опалювального періоду в жовтні, а з місяця звернення по цей вид допомоги до держави. Тим, хто тільки готується подати документи, варто знати, що на суму субсидії безпосередньо впливають доходи членів домогосподарства та їхніх родин.

Прибутки та витрати родини вказуються в декларації при поданні документів. Варто знати, що дохід враховують тільки отриманий в певний період. В Пенсійному фонді опублікували просту схему, яка показує в лівому стовпчику місяць подання документів, в правому — за який період підсвічувати прибутки.

Як враховують дохід на субсидію

Також для пенсіонерів — окремі правила. Якщо людина подає документи з початку опалювального сезону, врахують розмір пенсії за серпень, якщо з початку неопалювального сезону — розмір пенсії за березень, якщо не з початку сезону ситуація складніша. Враховують суму пенсійної виплати за місяць, що йде перед місяцем, що передує тому, з якого призначена субсидія.

До переліку прибутків входять не тільки зарплата та пенсія, а й стипендія студентів, допомога по безробіттю, дивіденди від цінних паперів, гроші з-за кордону чи від продажу майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після прийняття рішення про відмову, непризначення чи призначення субсидії, рішення мають повідомити протягом трьох днів. Дізнатись про призначення субсидії можна онлайн.