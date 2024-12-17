Мобилизация, бронирование, отсрочка – что изменится в Украине с 1 января

В последнее время произошел ряд изменений в бронировании

В Україні тримає загальна мобілізація, тому військовозобов'язані громадяни отримують повістки. Викликати до ТЦК та СП можуть за різних обставин. Востаннє воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на 3 місяці наприкінці жовтня — до 7 лютого 2025 року. Так, призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

отримали статус "придатний" під час проходження військово-лікарської комісії;

раніше мали статус "обмежено придатний" (мають пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року);

володіють дефіцитною військово-обліковою спеціальністю.

Останні кілька місяців стали насиченими щодо змін у процедурах отримання бронювання та відстрочок від мобілізації. Тепер працівників можна бронювати лише онлайн через портал "Дія", а документи про інвалідність з 1 січня 2025 року буде надавати не МСЕК, а зовсім інша структура.

"Телеграф" зібрав для вас головні зміни, що чекають військовозобов'язаних у новому році та можуть відчуватися навіть в останні два тижні старого.

Кого можуть мобілізувати до Нового року

Пару тижнів тому набрала чинності нова редакція Порядку бронювання військовозобов’язаних осіб, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 №76 або як ще кажуть Порядок №76.

А це означає, що оновлені правила бронювання працівників діють вже з 1 грудня 2024 року. Зокрема:

середній рівень зарплати працівників компанії складає, як мінімум, 2,5 мінімальні зарплати, що дорівнює 20 000 грн на місяць ;

; зарплата заброньованих має відповідати попередньому критерію;

у підприємства не має бути боргів по сплаті ЄСВ.

Бронювання працівників здійснюється виключно через Портал Дія лише в електронній формі. Відомості про підприємство/установу мають бути внесені до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних.

Простими словами, щоб забронювати працівника через портал "Дія", підприємству необхідно отримати статус критично важливого. Якщо даних про вас немає у Єдиному переліку — ви не критично важливі.

Чинний статус критичності зберігається до 28 лютого 2025 року. Бронювати працівників можна під час проходження процедури підтвердження статусу критичності вже з 1 грудня.

Важливо! Якщо підприємство не підтвердить свою відповідність новим критеріям, то бронювання буде скасоване, як тільки закінчиться строк дії рішення, яким було надано статус критичності.

Хто отримає відстрочку у новому році

Поки що документ не набув чинності і перебуває на підписанні у президента. Однак Верховна Рада прийняла законопроєкт №12104, який передбачає усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Також прийнято проєкт №11531 (теж поки на підписанні). Цей законопроєкт передбачає "забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри".

Чи буде обов’язковою БЗВП для студентів?

Раніше з’являлася інформація про те, що громадянам віком від 18 до 25 років треба обов'язково буде пройти базову загальновійськову підготовку. Мовляв, з 1 січня підготовку пройдуть студенти від 18 до 25 років.

Проте станом на зараз відомо, що поки йде підготовка до запуску такої програми. Зокрема, готують інструкторів. Базова загальновійськова підготовка для студентів вишів почнеться щонайменше з 1 вересня 2025 року. Поки відомо, що першокурсників вона не стосуватиметься.

Людям з інвалідністю треба слідкувати за своїм офіційним статусом

Паралельно з мобілізацією в Україні стрімко відбувається реформа МСЕК (медико-соціальних комісій). Ці комісії видають висновок про встановлення групи інвалідності у паперовому вигляді. В Україні право на відстрочку від мобілізації мають право люди з інвалідністю першої та другої груп. Також звільняються від призову родичі, що доглядають за особою з інвалідністю першої та другої групи.

Та вже 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані та замість них людині треба буде йти до лікаря, усі документи будуть в електронній формі. Тому поки відбуватиметься такий перехід, важливо ознайомитися з новою системою та бути готовими до несподіванок, помилок та "людського фактору".

мсек

мсек

Що варто зробити підприємствам у січні 2025 року

Вже зараз варто згадати про обов’язкові документи та дії з військового обліку, які потрібно виконати на межі 2024 та 2025 років, пише 7eminar.ua.

Усі юридичні особи повинні вести персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів, які у них працюють чи навчаються.

Звітування до ТЦК з питань військового обліку не передбачене. Натомість потрібно щорічно проводити звіряння списків персонального військового обліку з ТЦК та СП відповідно до п. 46 Порядку №1487.

Інформація "Телеграфу"

Публічно тиснути на Україну щодо питання зниження мобілізаційного віку почали США. Там пропонують призивати до війська з 18 років замість з 25, як це відбувається зараз. Штати навіть готові навчити та екіпірувати усіх майбутніх новобранців. Але президент Зеленський відмовився від такої допомоги, аргументувавши, що "ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів".

У Генштабі також спростовують мобілізацію з 18 років. Хоча планують заохочувати громадян цього віку активніше мобілізовуватися на контрактній основі.

"Ми хочемо запустити мотиваційні річні контракти саме в бойові бригади для осіб від 18 до 25 років. Такі добровольці отримають першу виплату в розмірі півмільйона гривень. Додатково вони отримають різні пільги – доступні кредити, безоплатне навчання, більша тривалість відпусток тощо", — розповідає джерело "Телеграфу".

Після року служби такі добровольці будуть призвані до лав війська не раніше 25 років, якщо, звісно, не захочуть продовжити службу. За інформацією "Телеграфу", цим питанням та змінами до законодавства наразі опікується заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Втім, в Міноборони у відповідь на запит "Телеграфу" відмовились розкривати деталі цієї ініціативи.

На скільки така ініціатива поповнить лави ЗСУ, і головне — де будуть братися додаткові гроші в умовах катастрофічного дефіциту бюджету, в Генштабі поки не коментують.

У парламентському комітеті з питань бюджету підтвердили виданню, що найближчим часом Міноборони планує озвучити свої пропозиції.

Раніше "Телеграф" писав, що мобілізація продовжиться і в грудні. Кого з чоловіків не призвуть на службу.