Пікет у Верховній Раді: п'ять фракцій вимагають позбавити мандатів ОПЗЖ, "слуги" проти

На завтра до Ради викликають Генпрокурора та голову СБУ

У Вівторок, 17 грудня, народні депутати влаштували акцію протесту в залі Верховної Ради, вимагаючи позбавити мандатів членів забороненої партії ОПЗЖ. Протестувальники стоять біля трибуни з плакатами та наполягають на справжній, а не формальній забороні цієї проросійської партії.

Депутати також хочуть, щоб Рада розглянула закони про підтримку української армії. Про це написала у Telegram депутатка Ірина Геращенко з "Європейської Солідарності".

За словами нардепа Ярослава Железняка, завтра на 10:00 до Верховної Ради викликали першого заступника Генерального прокурора Хоменка та голову СБУ Малюка. Посадовці мають відзвітувати щодо діяльності проросійських партій та надати оцінку висловлюванням депутата Бойка.

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що на вимогу "Європейської Солідарності" відбулося термінове засідання погоджувальної ради. На розгляд винесли питання про законопроєкт 8089 та постанову 7694 щодо позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ.

За розгляд цих документів проголосували "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос", "Довіра" та "За майбутнє". Проти виступили представники "Слуги народу" та ОПЗЖ, через що рішення не ухвалили.

Нагадаємо, протест у Раді почався після того, як голова "Платформи за життя та мир" Юрій Бойко виклав у мережу відео зі скандальними заявами. У ньому він виступив проти знесення радянських пам'ятників та перейменування міст. Бойко також скаржився на утиски російської мови та "заборону людям ходити в ту церкву, в яку вони хочуть".

Раніше "Телеграф" писав, що Юрія Бойка викликали до СБУ на допит. Причиною цього стали висловлювання нардепа у соцмережі.