Після гучного скандалу. Нардепа Бойка викликали до СБУ на допит (фото)

Причиною цього стали висловлювання нардепа у соцмережі

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко у вівторок 17 грудня прийшов на допит до Служби безпеки України після гучного скандалу. З’явилися також відповідні фото, на яких видно, як він іде до будівлі СБУ в Києві.

Про це "Телеграфу" стало відомо від власних джерел у Службі безпеки. Відомо, що там він має докладно пояснити свої останні заяви.

Допит проводиться прямо зараз.

Варто нагадати, що раніше Юрій Бойко опублікував у соцмережах відео, на якому він розповідав про "українських радикалів, які почали зносити пам’ятники у країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

Дане відео викликало значний резонанс серед українців. Водночас у Верховній Раді запропонували відкликати Бойка з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відповідний проєкт ухвали було зареєстровано 16 грудня.

Депутат провів паралель із подіями у США, де свого часу демонтували пам’ятники Колумбу, стверджуючи, що в Україні відбуваються подібні "радикальні" процеси.

Бойко каже, що тих, хто не підтримує державну політику декомунізації та дерусифікації, стає більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політологи пояснили проросійські висловлювання Юрія Бойка.