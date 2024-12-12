Деяким українцям недоплатять субсидію за два місяці: хто і чому отримає менше

Будуть втрачені виплати за жовтень і листопад

Українцям, які не встигли подати документи на субсидію до 1 грудня, уріжуть виплати за два місяці. Пенсійний фонд України прийматиме заяви на отримання допомоги для оплати комуналки, але виплати будуть меншими через пропущений термін подання.

Держава компенсує витрати на комунальні послуги лише з того місяця, коли громадянин звернувся за допомогою. Про це йдеться у роз'ясненні Пенсійного фонду України.

Кожній родині нараховують різну суму субсидії. Її розмір залежить від доходів сім'ї та вартості комунальних послуг. Найбільше коштів йде на оплату опалення взимку.

Якщо подати документи у грудні чи пізніше, гроші почнуть нараховувати тільки з місяця звернення. Тобто виплати за жовтень і листопад будуть втрачені.

Перед оформленням субсидії потрібно перевірити, чи немає боргів за комунальні послуги. Якщо борги є, їх треба або повністю сплатити, або домовитися про поступову виплату.

Оформити субсидію можна трьома способами: через інтернет на сайті Пенсійного фонду, відправити документи поштою або прийти особисто до найближчого відділення ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з січня українці зможуть оформити ще один вид субсидії. Вона стосуватиметься переселенців.