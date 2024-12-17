Стартував тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2: онлайн-трансляція церемонії прибуття боксерів (відео)

Українець і британець зустрінуться віч-на-віч перед реваншем

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочався тиждень вечора боксу Усик — Ф’юрі 2. У вівторок, 17 грудня, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) і ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) візьмуть участь в офіційній церемонії прибуття.

У прямому етері в Україні цей захід покаже Matchroom Boxing на своєму YouTube-каналі. Початок церемонії о 20:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція церемонія прибуття учасників шоу Усик — Ф’юрі 2

Зазначимо, бій Усик — Ф’юрі 2 відбудеться у суботу, 21 грудня. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. На вечорі боксу виступлять ще троє українців: Сергій Богачук, Андрій Новицький та Даніель Лапін. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі перетнулися на шоу боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід українець прибув у образі "Хітмена".